31 августа – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

31 августа верующие отмечают Праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы. Этот праздник был установлен в XII веке.

В этот день наши предки заканчивали полевые работы и ухаживали за лошадьми. О днях ангела и других праздниках 31 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

Полагание Пояса Пресвятой Богородицы

Согласно церковным преданиям, Пресвятая Богородица собственноручно соткала этот пояс и в конце своего земного пути передала его апостолу Фоме в знак особой благодати. Реликвия стала для верующих живым свидетельством земного присутствия Божией Матери. Долгое время святыня находилась в Иерусалиме, но в IV веке ее торжественно перевезли в Константинополь. История сохранила свидетельства об удивительном исцелении, произошедшем здесь в IX веке. Известно, что жена византийского императора Льва Мудрого прикоснулась к реликвии и полностью избавилась от тяжкой болезни, вызванной нечистым духом. В знак искренней благодарности за спасение императрица собственноручно украсила полотно драгоценными золотыми нитями.

Кто отмечает День ангела 31 августа

По новоюлианскому календарю 31 августа День ангела отмечают люди со следующими именами: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Иван, Иларион, Лев, Макар, Михаил, Омелян и Ульяна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 31 августа отмечают Всемирный день дистанционного обучения, Всемирный день блога и День традиционной африканской медицины.

Также сегодня отмечают День признания франшизы, День еды на свежем воздухе, День солидарности и свободы и Международный день информированности о передозировке.