Какой церковный праздник в субботу, 5 сентября: память о ком сегодня чтят верующие

5 сентября верующие чтят память святого пророка Захарии. Он был отцом Иоанна Предтечи.

В этот день наши предки отправлялись в лес и гуляли там вместе с родными. О днях ангела и других праздниках 5 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи

Захария был священником и жил во времена правления царя Ирода. Вместе с женой Елизаветой они были праведными людьми, безупречно соблюдавшими Закон Божий, но долго оставались бездетными. Однажды Захария увидел архангела Гавриила. Вот он возвестил, что молитвы супругов были услышаны, поэтому у пары родится сын, которого назовут Иоанном. Захария усомнился, ведь они с Елисаветой были уже в преклонном возрасте. Из-за сомнений мужа архангел лишил его дара речи. На восьмой день после рождения малыша разгорелся спор по поводу его имени. Родные хотели назвать ребенка Захарием, но Елисавета настаивала на имени Иван. Немой отец подтвердил ее слова, написав на табличке: "Иван – имя ему". Тогда Захария неожиданно обрел способность говорить и прославлять Бога. Согласно преданиям, во время гонений царя Ирода Елисавета прятала Ивана в горах, а Захария воины убили в храме за отказ выдать местонахождение малыша.

Кто отмечает День ангела 5 сентября

По новоюлианскому календарю 5 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Опанас, Ефим, Елизавета, Ираида и Раиса.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 5 сентября мировое сообщество отмечает Всемирный день туристических журналистов. Инициатива ввести эту дату возникла 5 сентября 2018 года в Аргентине во время XVIII Конгресса журналистов и специалистов в области туризма. Что интересно, эту идею официально поддержали Всемирная организация туристической журналистики, Латиноамериканский альянс туристических журналистов и Чилийский университет Ла-Серена.

Кроме того, на 5 сентября приходится Международный день женщин коренных народов. Он был учрежден на Второй встрече организаций и движений Америки еще в 1983 году. Главная цель этого праздника заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к значимой роли представительниц коренных народов, защите их прав и сохранению уникального культурного наследия.