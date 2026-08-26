Знаки, магические приметы и внимательные наблюдения: как наши предки предсказывали будущее младенца

В народных представлениях украинцев судьба всегда воспринималась как заранее определенный срок или высший приговор. Наши предки верили, что жизненный путь человека формируется еще до его появления на свет, а в первые минуты после рождения его уже можно "прочитать" по многочисленным приметам.

Главными предвестниками будущего служили наблюдения матери и магические знаки, которые замечала баба-повитуха, пишет сайт "Этнография". Люди внимательно следили за различными символами, которые могли многое сказать нашим предкам.

Символы во время беременности и родов

Прогнозы относительно здоровья и счастья младенца начинались еще в период беременности. Например, если будущая мать хотела свежую рыбу – ждали крепкого ребенка, а вот желание соленого считалось предвестником болезненности. Особое внимание уделяли моменту первого шевеления плода: верили, что работа, которую мать выполняла в ту самую секунду, определит будущую профессию или успех ребенка.

Первой же официальной предсказательницей становилась повитуха. Благоприятными знаками считалось рождение малыша в "рубашке" (пленке), с короткими волосами или лицом вверх.



Как украинцы предсказывали судьбу ребенка / Freepik

Далее наблюдали за первым поведением:

громкий плач сулил ребенку вспыльчивый и требовательный характер, а вот полное молчание пугало – это воспринимали как признак болезненности;

крепко сжатые кулачки предвещали будущую скупость, тогда как раскрытые ладони сулили щедрость;

частое чихание воспринимали как гарантию высокого ума, а движение глаз во все стороны – как склонность к учебе.

Видение в окне и судьба

Самым загадочным слоем этнографических преданий является ритуал "заглядывания в окно". Прежде чем войти в дом роженицы, баба-повитуха (или путешественник-чужак, в котором часто видели святого) смотрела в окно. В этот момент ей открывались символические образы-знаки: ребенок в корыте, мальчик на качелях или за столом с деньгами.

Такие видения трактовались однозначно – как абсолютный фатум. Образы воды или веревки предвещали трагическую гибель (утопление или повешение), а накрытые столы и музыка – богатство и высокий статус. Попытки родителей обойти такие предостережения или уберечь ребенка обычно оказывались тщетными: роковое стечение обстоятельств все равно настигало человека. Проверить же истинность предсказания удавалось лишь с годами, когда предсказанный сценарий сбывался полностью.

Очень много суеверий было связано и с периодом беременности. Для украинских женщин в давние времена даже существовали целые "правила поведения".