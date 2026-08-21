Звучат по-европейски, но имеют украинские корни: 5 стильных редких имен для девочек

В современном мире родители все чаще подбирают для своих малышей имена, которые будут звучать современно, стильно и легко произноситься в любом уголке мира. В то же время у взрослых растет стремление сохранить связь с родной культурой.

На самом деле искать вдохновение за границей не обязательно, ведь наше аутентичное наследие богато лаконичными и мелодичными именами. 24 Канал собрал редкие варианты для девочек. Эти имена имеют чисто украинские корни, но звучат невероятно благородно и по-европейски.

Мира (Мирослава)

Имя Мирослава имеет славянские корни и трактуется как "что приносит мир и славу". В древности так часто называли мудрых женщин, которые могли легко справиться с любой работой. Мирославы не любят конфликтов, поэтому избегают споров всеми возможными способами. Обладательницы этого имени постоянно поражают окружающих своей красотой.

Зоряна

Имя имеет славянское происхождение и переводится как "звезда". Зоряны ассоциируются у окружающих со светом и сиянием, которые можно наблюдать на ночном небе. В древности наши предки давали такое имя девочке, когда хотели подчеркнуть ее значимость в обществе. Зоряны легко реализуют свой творческий потенциал и налаживают полезные связи с другими людьми.

Рута

Это колоритное имя, которое происходит от названия одноименного ароматного цветка, растущего в горных районах. Обладательницы этого имени – яркие, харизматичные и очень свободолюбивые личности. Они не любят шаблонов и рамок, часто выбирают творческие профессии и отличаются нестандартным мышлением. В то же время такие женщины невероятно теплые и искренние с теми, кого впускают в свой ближний круг.

Ориана

Имя Ориана уходит корнями в древнюю украинскую мифологию. Кстати, так раньше называлась страна пахарей. Поэтому неудивительно, что это имя трактуется как "орийская женщина". Девочки, которым родители дадут такое имя, точно будут привлекать к себе внимание и выделяться среди друзей.

Снежана

Это имя имеет славянское происхождение и означает "снежная" или "белокурая". Такие женщины избегают конфликтов и стараются решать любые проблемы мирным путем. Обладательницы этого имени отличаются доброжелательностью, приветливостью и общительностью. Снежаны – нежные и хрупкие девушки, поэтому у них много поклонников.

Редкие имена для детей / Фото Magnific

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