Когда будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году: известна точная дата праздника

Верующие с нетерпением ждут Рождества Пресвятой Богородицы, или Второй Пречистой. Это один из важнейших и самых светлых праздников в христианском календаре, который открывает новый церковный год.

В украинской традиции этот день издавна ассоциировался с особым почитанием материнства, благодарностью за щедрый урожай и завершением летних полевых работ. Когда именно верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы – рассказывает 24 Канал.

Вторая Пречистая 2026: дата праздника

После перехода Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь дата праздника сдвинулась на 13 дней раньше. Теперь украинцы отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября (по старому стилю его праздновали 21 сентября). Что интересно, этот праздник относится к дванадесятым – двенадцати крупнейшим торжествам после Пасхи.

История Рождества Пресвятой Богородицы

Согласно церковным преданиям, Дева Мария родилась в семье праведной пожилой супружеской пары из Назарета – Иоакима и Анны, которые долгие годы оставались бездетными и из-за этого подвергались общему осуждению. Однако супруги не теряли надежды, постоянно молились о ребенке, и в конце концов ангел возвестил им о рождении девочки, которая принесет спасение всему человечеству.

Рождество Пресвятой Богородицы 2026 – дата праздника / Коллаж 24 Канала

Традиции Рождества Пресвятой Богородицы в Украине

В народе этот праздник традиционно называют Второй Пречистой. В этот день верующие посещают праздничные богослужения, молятся о здоровье детей, мире в семье и исцелении от недугов.

Поскольку к началу сентября украинцы заканчивали уборку зерновых, праздник также символизировал семейный праздник урожая, когда хозяйки пекли свежий хлеб и угощали родных и нуждающихся.

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