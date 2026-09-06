День ангела Михаила 2026 – милые открытки и искренние поздравления в стихах для близких

6 сентября – день, когда отмечают именины Михаилы. Согласно христианской традиции, в этот день чествуют Архангела Михаила – одного из самых почитаемых небесных покровителей.

Если среди ваших близких есть Михаил, самое время проявить к нему немного внимания и сказать несколько теплых слов. 24 Канал собрал красивые поздравления с Днем ангела, так что вам осталось только выбрать то, которое лучше всего подойдет вашему имениннику.

Поздравления с днем ангела Михаила в стихах

***

Михайле, хай буде життя мов казка,

З удачею, радістю й Божою ласкою.

Хай ангел тебе завжди береже,

І щастя до тебе завжди біжить!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки



Картинки с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Михаила открытки / Коллаж 24 Канала



А если просто "С Днем ангела!" кажется слишком коротким, у нас есть еще один повод сказать Михаилу что-нибудь приятное. Мы собрали искренние поздравления с Днем ангела – осталось только выбрать то, которое лучше всего передаст ваши пожелания.