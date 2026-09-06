Традиции 24 Поздравления День ангела Михаила 2026 – милые открытки и искренние поздравления в стихах для близких
6 сентября, 06:00
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День ангела Михаила 2026 – милые открытки и искренние поздравления в стихах для близких

Людмила Онуфреив

6 сентября – день, когда отмечают именины Михаилы. Согласно христианской традиции, в этот день чествуют Архангела Михаила – одного из самых почитаемых небесных покровителей.

Если среди ваших близких есть Михаил, самое время проявить к нему немного внимания и сказать несколько теплых слов. 24 Канал собрал красивые поздравления с Днем ангела, так что вам осталось только выбрать то, которое лучше всего подойдет вашему имениннику.

Поздравления с днем ангела Михаила в стихах

***

Михайле, хай буде життя мов казка,
З удачею, радістю й Божою ласкою.
Хай ангел тебе завжди береже,
І щастя до тебе завжди біжить!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання! 

***

В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати! 

Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки


Картинки с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала


С Днем ангела Михаила открытки / Коллаж 24 Канала

А если просто "С Днем ангела!" кажется слишком коротким, у нас есть еще один повод сказать Михаилу что-нибудь приятное. Мы собрали искренние поздравления с Днем ангела – осталось только выбрать то, которое лучше всего передаст ваши пожелания.

 