День ангела Михаила 2026 – милые открытки и искренние поздравления в стихах для близких
6 сентября – день, когда отмечают именины Михаилы. Согласно христианской традиции, в этот день чествуют Архангела Михаила – одного из самых почитаемых небесных покровителей.
Если среди ваших близких есть Михаил, самое время проявить к нему немного внимания и сказать несколько теплых слов. 24 Канал собрал красивые поздравления с Днем ангела, так что вам осталось только выбрать то, которое лучше всего подойдет вашему имениннику.
Поздравления с днем ангела Михаила в стихах
***
Михайле, хай буде життя мов казка,
З удачею, радістю й Божою ласкою.
Хай ангел тебе завжди береже,
І щастя до тебе завжди біжить!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки
Картинки с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела Михаила открытки / Коллаж 24 Канала
А если просто "С Днем ангела!" кажется слишком коротким, у нас есть еще один повод сказать Михаилу что-нибудь приятное. Мы собрали искренние поздравления с Днем ангела – осталось только выбрать то, которое лучше всего передаст ваши пожелания.