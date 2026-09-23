В давности было не до смеха: почему украинцы до смерти боялись щекотухи

Украинская народная культура сохранила немало жутких образов, с помощью которых объясняли необычные явления и опасности, подстерегавшие человека. Среди них была щекотуха.

Название "щекотуха" напрямую происходит от слова "щекотать". В словаре Бориса Гринченко "щекотуха" приводится как синоним слова "щекотарка", а щекотарка – это русалка, которая мучает человека щекотанием. В источниках также встречаются родственные названия "щекотница", "щекотавка" и "щекотка".

Таким образом, название описывало не столько внешность персонажа, сколько его главную особенность – опасное щекотание.

Кто такие щекотухи

Щекотуха была одним из местных образов русалки. В традиционных верованиях русалки могли быть опасными для людей, особенно в период, который называли русальной неделей. В то же время в разных регионах Украины представления о русалках различались, поэтому единого описания щекотухи для всей страны не существовало.

Именно способность щекотать человека до смерти выделяла этот образ среди других народных представлений о русалках. В некоторых этнографических записях щекотух описывали как существ, бродящих по полям и способных подкарауливать людей.



Кем в древности были щекотухи / Фото из открытых источников

Когда больше всего опасались щекотух

Эти верования наиболее тесно связаны с русальной неделей, которая приходилась на период Зеленых праздников. По народным представлениям, в это время русалки могли выходить из своих мест обитания и появляться среди полей, лесов и у водоемов.

В Звенигородском районе завершение Зеленых праздников называли "Проводами щекотух" или "Днем хохота". Зафиксировано поверье, что щекотухи ходили по полям и могли щекотать человека, поэтому их боялись. На границе оставляли для них хлеб и другие угощения – это было частью местной традиции проводов русалок.

Как защищались от русалок

В разных украинских местностях существовали свои способы защиты от русалок. В частности, во время русальной недели люди могли брать с собой полынь, которой приписывали защитную силу. Существовали также обряды проводов русалок: в некоторых регионах женщины и девушки плели венки, пели и символически провожали русалок за пределы села.

В болотистой местности также могли скрываться потерчата, которых в древности боялись наши предки.