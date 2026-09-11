"Тест с курицей" для девушек: какой ритуал в давности проходили украинки перед тем, как выйти замуж

Украинские вечерницы были не просто местом для песен, танцев и шуток – там молодежь присматривалась друг к другу и нередко выбирала будущую пару. Парень мог оценивать девушку не только по внешности, но и по тому, как она работает, танцует, поет, общается с другими и готовит.

Современному человеку такая система знакомств может показаться необычной: никаких свиданий в привычном понимании, зато целый вечер, чтобы присмотреться к потенциальному жениху или невесте. Этнографические материалы свидетельствуют, что молодежные вечеринки играли важную роль в выборе будущей пары, хотя конкретные правила различались в зависимости от региона.

На что именно обращали внимание юноши

В традиционной культуре от девушки ожидали не только привлекательной внешности. На вечерницах она могла прясть, вышивать или заниматься другой работой, одновременно общаясь со сверстниками. Именно за такими занятиями парни могли присмотреться, насколько она ловкая и аккуратная.

Исследователи отмечают, что при выборе девушки в качестве будущей хозяйки важными считались аккуратность и трудолюбие. В то же время значение имели ее способности к пению и танцам.



Как в старину парни выбирали себе пару / Фото из открытых источников

Осенью также существовала традиция, когда девушки собирались в одном доме и готовили курицу на ужин. В дом приходили парни с водкой и оценивали блюда девушек. Это было своеобразной проверкой или тестом на умение хорошо готовить и справляться с делами на кухне. Сегодня такая традиция звучит несколько странно.

Поэтому вечерницы фактически становились своеобразным местом знакомств, где молодой человек или девушка могли увидеть потенциального партнера в компании, а не только во время короткой встречи.

А позволяли ли себе парни что-то большее?

Так, традиционное молодежное общение не было столь формальным, как может показаться. Этнографы фиксируют различные формы совместного времяпрепровождения юношей и девушек, в частности танцы, прогулки и даже совместные ночевки в отдельных регионах в XIX – начале XX века. В то же время это не означало автоматической сексуальной свободы: существовали четкие моральные правила, а нарушение норм могло вызвать осуждение общины.

Интересно и то, что окончательный выбор пары не был лишь частным делом двух людей. Предсвадебные этапы – сватание, договоренности, осмотр или знакомство – имели общественное значение, а решение о будущем браке в конечном итоге получало одобрение семьи и общины.

Существовала также интересная традиция, когда парень приходил свататься к семье девушки, а мог уйти с тыквой.