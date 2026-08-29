Традиции 24 Праздники 29 августа – какой церковный праздник: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
29 августа, 06:30
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29 августа – какой церковный праздник: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Влада Пономарева

29 августа верующие чтят память об Усекновении главы святого пророка Иоанна Крестителя. Его убили по приказу царя Ирода, который исполнил желание дочери своей жены Иродиады.

В этот день наши предки собирали урожай орехов и добавляли их в блюда. О днях ангела, запретах и других праздниках 29 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча открыто осуждал царя Ирода за незаконный союз с Иродиадой. Правитель боялся народного возмущения, ведь люди считали праведника пророком, поэтому он не решился на немедленную расправу и лишь бросил его в тюрьму. Впоследствии монарх устроил пышный пир в честь собственного дня рождения. Во время празднования дочь Иродиады, Соломия, станцевала для гостей и очаровала правителя. Царь публично поклялся исполнить любое желание девушки. Тогда она потребовала голову Крестителя на блюде, и вскоре правитель отдал приказ о казни святого.

Что нельзя делать 29 августа

  • Не рекомендуется употреблять продукты красного цвета, ведь они напоминают кровь Иоанна Предтечи.
  • Не следует отказывать в помощи нуждающимся.
  • Нельзя брать в руки острые предметы.
  • Не стоит ссориться и спорить с родными.

Кто отмечает День ангела 29 августа

По новоюлианскому календарю 29 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Иван, Александр, Степан и Анна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 29 августа отмечается День памяти защитников Украины. Он был установлен Указом президента Владимира Зеленского в 2019 году. Сегодня украинцы вспоминают тех, кто погиб в борьбе с врагом во время российско-украинской войны.

Также сегодня отмечают День авиации Украины, День дальнобойщика, День рождения мотоцикла и Международный день действий против ядерных испытаний.