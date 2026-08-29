29 августа – какой церковный праздник: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

29 августа верующие чтят память об Усекновении главы святого пророка Иоанна Крестителя. Его убили по приказу царя Ирода, который исполнил желание дочери своей жены Иродиады.

В этот день наши предки собирали урожай орехов и добавляли их в блюда. О днях ангела, запретах и других праздниках 29 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя

Иоанн Предтеча открыто осуждал царя Ирода за незаконный союз с Иродиадой. Правитель боялся народного возмущения, ведь люди считали праведника пророком, поэтому он не решился на немедленную расправу и лишь бросил его в тюрьму. Впоследствии монарх устроил пышный пир в честь собственного дня рождения. Во время празднования дочь Иродиады, Соломия, станцевала для гостей и очаровала правителя. Царь публично поклялся исполнить любое желание девушки. Тогда она потребовала голову Крестителя на блюде, и вскоре правитель отдал приказ о казни святого.

Что нельзя делать 29 августа

Не рекомендуется употреблять продукты красного цвета, ведь они напоминают кровь Иоанна Предтечи.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся.

Нельзя брать в руки острые предметы.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Кто отмечает День ангела 29 августа

По новоюлианскому календарю 29 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Иван, Александр, Степан и Анна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 29 августа отмечается День памяти защитников Украины. Он был установлен Указом президента Владимира Зеленского в 2019 году. Сегодня украинцы вспоминают тех, кто погиб в борьбе с врагом во время российско-украинской войны.

Также сегодня отмечают День авиации Украины, День дальнобойщика, День рождения мотоцикла и Международный день действий против ядерных испытаний.