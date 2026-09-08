Замість TikTok – супрядки: що робила молодь довгими осінніми вечорами

Сьогодні довгий вечір легко заповнити відео з TikTok, а колись для цього вистачало компанії, роботи й однієї хати. Осінні та зимові вечори молодь проводила за спільною працею, піснями, жартами та розмовами. Однією з таких традицій були супрядки.

Коли польові роботи залишалися позаду, у селах починався особливий сезон – час вечорниць, досвіток і посиденьок. Молодь та старші збиралися разом у хатах, приносили рукоділля, працювали, співали й розмовляли. У різних регіонах такі зібрання мали свої назви та звичаї, а одними із них були супрядки.

Що таке супрядки

Супрядки – одна з назв традиційних осінньо-зимових зібрань, під час яких роботу поєднували зі спілкуванням і розвагами. Назва пов'язана зі спільним прядінням: люди збиралися разом, щоб працювати, але водночас проводили час у товаристві.



Що робили під час супрядок / Фото: Музей "Світлиця"

На таких зібраннях могли прясти, займатися рукоділлям, розмовляти, співати та жартувати. На супрядки в основному приходили дівчата від 12 до 17 років та трохи старші жінки. В деяких випадках до супрядок приєднувалися і хлопці, тому зібрання було не лише способом виконати хатню роботу, а й частиною молодіжного дозвілля. У різних місцевостях правила відрізнялися: десь це було суто жіночим заняттям, а десь хлопці приходили пізніше, коли дівчата вже виконали частину роботи. Під час супрядок навіть знаходили собі пару.



Що робили під час супрядок у давнину / Magnific

Супрядки належали до ширшої традиції осінньо-зимових вечірніх зібрань, які в різних регіонах України називали по-різному. Тому їх не варто повністю ототожнювати з вечорницями: супрядки були однією з форм таких посиденьок, а сама назва наголошувала на спільній праці, передусім прядінні.

Раніше 24 Канал також розповідав, де в давнину українці шукали собі пару й одним з таких варіантів були саме вечорниці.