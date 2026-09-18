Слово "злидні" знає кожен, але мало хто здогадується, кого так у давнину називали українці

Ми й сьогодні добре розуміємо, що означає "жити у злиднях". Але колись за цим словом могли уявляти не лише бідність, а цілком конкретних маленьких істот, які оселялися в будинку та доводили господарство до занепаду.

Виявляється, слово "злидні" має давню історію. За даними Етимологічного словника української мови, слово пов'язують зі словосполученням "злий день": форма "злидні" походить з давнішого "злиї дні", а "злидень" як форма однини виникла пізніше. В українській мові "злидні" закріпилися у значенні бідності, убозтва, важких матеріальних обставин.

Проте в народних уявленнях це слово мало ще одне значення. В українській демонології злидні – це демони, які могли обсісти людину без видимої причини, зруйнувати її господарство, а потім перейти до когось іншого. Тобто вислів "прийшли злидні" колись міг звучати значно буквальніше, ніж нам здається сьогодні.



Хто такі злидні в українській демонології / Magnific

Маленькі, голодні й дуже небажані

В українських фольклорних уявленнях злиднів описували як маленьких, постійно голодних чоловічків. Їх могли уявляти старими й виснаженими, а в хаті вони найчастіше ховалися в запічку, хоча могли перебувати й в інших місцях. В одному з фольклорних описів злидні також сидять на плечах людини й залишають її лише після смерті.

Їхня головна властивість відповідала самому значенню слова: вони приносили нестатки. Наші предки вважали, що людина може працювати, старатися, мати господарство, але гроші та достаток усе одно ніби вислизають із рук. І все це через цих злих духів.



Що робили злидні в українській хаті / Magnific

Причому, за описом в "Енциклопедії Сучасної України", злидні могли обсісти людину без будь-якого приводу. Причиною їхньої появи навіть могло стати необережно сказане слово. Після того як вони повністю руйнували господарство, злидні переходили до іншої людини.

Як боролися зі злиднями у давнину

У давнину злиднів не лише боялися, а й намагалися перехитрити. За одним із таких сюжетів, чоловік знав, що в його хаті оселилися злидні, тому вирішив їх виманити. Він приніс діжку й запропонував їм перебратися туди, бо під піччю нібито було затісно. Коли злидні залізли всередину, чоловік закрив діжку, вивіз її в поле й залишив там. Після цього, за сюжетом оповіді, його господарство почало налагоджуватися.

Прислів'я, пов'язані зі злиднями

Образ злиднів настільки міцно закріпився у фольклорі, що відображений і в народних прислів'ях. Одне з них звучить так: "Просилися злидні на три дні, та й вгнати не можна".

У цьому вислові добре видно ставлення до злиднів як до небажаних гостей: вони можуть прийти нібито ненадовго, але позбутися їх виявляється дуже складно. Інше прислів'я – "Багатство – дочасне, а злидні довічні" – підкреслює протиставлення достатку та нужди.

Що цікаво, злидні не є виключно українськими духами. В українській традиції цей образ добре зафіксований, але споріднені уявлення відомі також у білоруському фольклорі. Водночас в українській демонології злидні мають цілком виразний образ: це шкідливі істоти, які можуть обсісти людину, зруйнувати її господарство та залишити по собі саму нужду.

Також в українській демонології існували так звані потерчата. Вам буде цікаво дізнатися, хто це такі та як собі люди у давнину їх уявляли.