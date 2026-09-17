Можливо, ви колись чули слово "потерчата". В українських віруваннях потерчата були значно складнішими персонажами, ніж просто "привиди" з болота. Так називали душі померлих нехрещених дітей, яких у народній уяві могли бачити в темряві з маленькими вогниками, чути їхній плач, а іноді навіть отримувати від них допомогу. Проте потерчата були не такими безневинними.

Звідки взялася назва потерчата

Слово "потерча" пов'язують із дієсловом "потеряти" – загубити, втратити. У словниках ним називали передусім дитину, яка померла нехрещеною, а також загублену або чужу дитину. В етнографічних записах трапляються й назви "потерчуки", "потирчата", "поторочі", "страдчата" та "стратчата", хоча вони не завжди були повними синонімами. Версію, за якою назва міфічних істот походить від слова "чорт", етимологи вважають менш переконливою.



Який вигляд мали потерчата на думку наших предків / Фото з відкритих джерел

Маленькі вогники, які могли завести в болото

Найвідоміший образ потерчат пов'язаний із нічними вогниками. У народних повір'ях вони могли з'являтися біля озер і боліт, ходити в темряві з каганчиками та заманювати людей у небезпечні місця. Саме цей мотив яскраво використала Леся Українка в "Лісовій пісні": її потерчата блимають вогниками над драговиною і ведуть Лукаша до болота.

Інший мотив пов'язаний уже не з вогниками, а з проханням про хрещення. За окремими народними уявленнями, такі душі могли літати й просити "хреста". Якщо їх охрестити, давши ім'я, вони могли отримати спокій; якщо ні – залишалися між світом живих і потойбіччям. Такі уявлення зафіксовані, зокрема, у західноукраїнських матеріалах.

За окремими українськими повір’ями, потерчата могли з часом ставати мавками або русалками. Вважалося, що якщо душа померлої нехрещеної дитини не отримувала хрещення, вона могла залишатися серед потойбічних істот, а в деяких локальних традиціях – після семи років перетворитися на мавку.

Не лише небезпечні: потерчата могли допомагати рідним

Попри моторошний образ, потерчат не завжди вважали ворожими. В українській демонології їх пов'язували з духами предків, а в етнографічних описах зафіксовано уявлення, що потерчата могли являтися матері або іншим родичам і навіть виручати братів та сестер із біди.

Чим насправді були болотні вогники

Ймовірно, за містичними болотними вогниками стояло цілком природне явище. Під час розкладання органіки на болотах утворюються гази, зокрема метан, а сучасні дослідження показують, що під час руху мікробульбашок можуть виникати крихітні електричні розряди, здатні давати слабке світіння. Тож те, що в народній уяві ставало вогниками потерчат, могло мати природне пояснення.

Як бачимо, хрещення в українській традиції мало особливе значення: для потерчат відсутність хрещення визначала їхню посмертну долю. А для хрещеної дитини цей обряд починав новий етап, невіддільною частиною якого була крижма.