У давнину хрестини були цілою системою обрядових дій, які починалися ще до церковного хрещення і продовжувалися після нього. Етнографічні матеріали свідчать, що крижмо було одним із важливих атрибутів цього переходу: ним приймали дитину після хрещення. Полотно хрещена мати мала підготувати заздалегідь.

Що таке крижмо

У словнику української мови крижмо визначається як біла тканина, у яку сповивають дитину після хрещення. Друге значення слова – полотно або інша тканина як подарунок новонародженому від хрещеної матері. Також крижмою називають нову одежину для немовляти у церкву, а для дорослого – білу сорочку. Сьогодні замість такого вбрання часто беруть біле простирадло або світлий рушник.



Який вигляд має крижма / Фото Stephany Land

Взагалі назва "крижмо" має давнє сакральне коріння та сягає латинського слова chrisma, що означає "миро" або "помазання". В українську мову це поняття прийшло через польську та чеську мови, зберігши свій глибокий зв'язок із духовною чистотою та священним обрядом миропомазання.

Крижмо готувала кума

У традиційному обряді хрещені батьки мали свої ролі. Етнографи кажуть, кум ішов на хрестини з хлібом, а кума несла крижмо. За іншими даними, традиційно хрестик купував кум, тоді як хрестильний одяг і крижмо – кума.

У традиційній культурі крижмо могли зберігати після хрестин. Етнографічні матеріали фіксують, що його використовували для дитини й надалі – зокрема як пелюшку або з нього шили сорочечки. Водночас в окремих місцевостях крижмо залишали як особливу річ, пов'язану з хрещенням.

Існували й вірування про його захисну силу. Наприклад, етнографи зафіксували звичай класти освячені рослини в один із кутів крижми під час хрещення. Нібито це мало надалі захищати немовля.



Що таке крижма / Фото Ladan shop

Про те, наскільки серйозно колись ставилися до захисту немовляти, свідчать інші обряди: до хрещення дитину намагалися не показувати чужим, використовували рослини-обереги й навіть гострі предмети.