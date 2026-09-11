В давние времена крестины представляли собой целую систему обрядовых действий, которые начинались еще до церковного крещения и продолжались после него. Этнографические материалы свидетельствуют, что крижмо было одним из важных атрибутов этого обряда: им принимали ребенка после крещения. Полотно крестная мать должна была подготовить заранее.

Что такое крижмо

В словаре украинского языка крижмо определяется как белая ткань, в которую пеленают ребенка после крещения. Второе значение слова – полотно или другая ткань в качестве подарка новорожденному от крестной матери. Также крижмой называют новую одежду для младенца в церковь, а для взрослого – белую рубашку. Сегодня вместо такого наряда часто берут белую простыню или светлое полотенце.



Как выглядит крижма / Фото Stephany Land

Вообще название "крижмо" имеет древние сакральные корни и восходит к латинскому слову chrisma, что означает "миро" или "помазание". В украинский язык это понятие пришло через польский и чешский языки, сохранив свою глубокую связь с духовной чистотой и священным обрядом миропомазания.

Крижмо готовила кума

В традиционном обряде крестные родители выполняли свои роли. Этнографы говорят, что кум шел на крестины с хлебом, а кума несла крижмо. По другим данным, традиционно крестик покупал кум, а одежду в церковь и крижмо – кума.

В традиционной культуре крижмо могли хранить после крестин. Этнографические материалы фиксируют, что его использовали для ребенка и в дальнейшем – в частности, как пеленку или из него шили сорочечки. В то же время в отдельных местностях крижмо оставляли как особую вещь, связанную с крещением.

Существовали и поверья о его защитной силе. Например, этнографы зафиксировали обычай класть освященные растения в один из углов крижмы во время крещения. Якобы это должно было в дальнейшем защищать младенца.



Что такое крижма / Фото Ladan shop

О том, насколько серьезно когда-то относились к защите младенца, свидетельствуют другие обряды: до крещения ребенка старались не показывать посторонним, использовали растения-обереги и даже острые предметы.