Особенно много оберегов использовали в период с момента рождения ребенка до крещения. Согласно народным представлениям, в это время младенец мог пострадать от нечистой силы или его могли сглазить, пишет сайт "Этнография". Поэтому возле колыбели и среди детских вещей появлялись предметы, которым приписывали защитные свойства.

Что клали в колыбель для защиты младенца

Одним из самых распространенных оберегов была святая вода. Небольшую бутылочку с ней могли класть в колыбель, а также окроплять водой постель перед тем, как уложить туда ребенка. Ею же окропляли младенца перед купанием или перед приходом гостей.

Использовали и огонь. Еще в начале ХХ века в некоторых местностях возле колыбели каждую ночь с момента рождения ребенка до крещения зажигали обычную или стретенскую свечу, которую называли "громницей". Считалось, что ночью нечистая сила особенно активна, поэтому огонек должен был защищать ребенка.



Как украинцы защищали ребенка в древности / фото из открытых источников

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Особое место занимало железо. Сейчас это прозвучит довольно опасно, но на самом деле младенцу ничего не угрожало. Под колыбель клали нож, ножницы, молоток или топор. Когда ребенка оставляли одного, под колыбель могли положить нож или топор. А когда младенца взяли из колыбели, туда клали нож или две ложки, чтобы она не оставалась пустой.

Не обходились и без растительных оберегов. Под подушку младенцу клали освященные цветки или ивовые "котики". Использовали также мак и чеснок. Мак могли положить под подушку, бросить в первую купель или рассыпать вокруг колыбели. Считалось, что нечистая сила не сможет подойти к ребенку, пока не соберет все маковые зерна. Чеснок также клали в колыбель под голову младенца.



Ритуалы для защиты младенца в древности / Freepik

Еще один хорошо известный оберег – красная нить или лента. Ее завязывали на руке ребенка или привязывали к колыбели. Красному цвету приписывали защитные свойства, а сам узел символически должен был "закрывать" пространство ребенка от опасности. В некоторых местностях красную ленту вешали на окно или клали возле него красный цветок. Так односельчан одновременно оповещали о рождении ребенка.

Интересно, что обереги нередко комбинировали. На Волыни в колыбель могли положить завернутые в лоскут хлеб, соль и чеснок или освященную соль в красной ткани. На Лемковщине в такой мешочек могли входить чеснок, травы и пепел, а также хлеб, уголек, монета и травы.

С момента рождения до крещения ребенка пытались защитить с помощью самых разнообразных предметов и ритуалов – и это лишь часть многочисленных суеверий и обрядов, существовавших в украинской традиции.