8 вересня, 11:16
12 забутих чоловічих імен з сильним значенням, які знову повертаються у моду
Сучасні батьки все частіше шукають для хлопчиків рідкісні імена з глибокою історією. Деякі з них мають грецьке чи латинське походження, інші ж – суто слов'янські корені.
Однак кожне з них приховує особливе значення. Про старовинні чоловічі імена – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.
Старовинні українські імена для хлопчиків
- Каленій – грецьке ім'я, яке означає "гарний переможець". В Україні його також пов'язували з калеником – хлібом, який пекли з ягодами калини.
- Мусій – звична для українців форма біблійного імені Мойсей, що має давньоєврейське коріння.
- Харитон – прийшло з Давньої Греції та перекладається як "милосердний" або "любий".
- Демко – простіша народна версія імен Дем'ян або Даміан.
- Ждан – давнє слов'янське ім'я, яке говорить саме за себе: так називали довгоочікувану дитину.
- Капітон – латинське ім'я, утворене від слова caput, тобто "голова".
- Наум – єврейське біблійне ім'я, що перекладається як "той, хто втішає". У Біблії Наум був пророком, який напророкував загибель Ніневії.
- Євсій – грецьке ім'я зі значенням "благочестивий", тому його часто давали християнам.
- Калістрат – ще одне ім'я з Давньої Греції, яке буквально перекладається як "прекрасний воїн".
- Тодир – народний варіант імені Теодор, що означає "подарунок Бога".
- Марко – найчастіше його пов'язують із войовничим римським іменем Marcus ("молоток" або "присвячений богу Марсу"), рідше – зі словом marceo, тобто "слабкий" чи "в'ялий".
- Митрофан – утворене від грецького імені Метрофанес, що означає "матір'ю явлений". Раніше воно було дуже популярним серед звичайних селян.
Днями ми розповідали про щасливі чоловічі імена, які оберігають своїх власників від бід.