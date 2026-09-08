12 забутих чоловічих імен з сильним значенням, які знову повертаються у моду

Сучасні батьки все частіше шукають для хлопчиків рідкісні імена з глибокою історією. Деякі з них мають грецьке чи латинське походження, інші ж – суто слов'янські корені.

Однак кожне з них приховує особливе значення. Про старовинні чоловічі імена – читайте більше в матеріалі 24 Каналу.

Старовинні українські імена для хлопчиків

Каленій – грецьке ім'я, яке означає "гарний переможець". В Україні його також пов'язували з калеником – хлібом, який пекли з ягодами калини.

– грецьке ім'я, яке означає "гарний переможець". В Україні його також пов'язували з калеником – хлібом, який пекли з ягодами калини. Мусій – звична для українців форма біблійного імені Мойсей, що має давньоєврейське коріння.

– звична для українців форма біблійного імені Мойсей, що має давньоєврейське коріння. Харитон – прийшло з Давньої Греції та перекладається як "милосердний" або "любий".

– прийшло з Давньої Греції та перекладається як "милосердний" або "любий". Демко – простіша народна версія імен Дем'ян або Даміан.

– простіша народна версія імен Дем'ян або Даміан. Ждан – давнє слов'янське ім'я, яке говорить саме за себе: так називали довгоочікувану дитину.

– давнє слов'янське ім'я, яке говорить саме за себе: так називали довгоочікувану дитину. Капітон – латинське ім'я, утворене від слова caput, тобто "голова".

– латинське ім'я, утворене від слова caput, тобто "голова". Наум – єврейське біблійне ім'я, що перекладається як "той, хто втішає". У Біблії Наум був пророком, який напророкував загибель Ніневії.

– єврейське біблійне ім'я, що перекладається як "той, хто втішає". У Біблії Наум був пророком, який напророкував загибель Ніневії. Євсій – грецьке ім'я зі значенням "благочестивий", тому його часто давали християнам.

– грецьке ім'я зі значенням "благочестивий", тому його часто давали християнам. Калістрат – ще одне ім'я з Давньої Греції, яке буквально перекладається як "прекрасний воїн".

– ще одне ім'я з Давньої Греції, яке буквально перекладається як "прекрасний воїн". Тодир – народний варіант імені Теодор, що означає "подарунок Бога".

– народний варіант імені Теодор, що означає "подарунок Бога". Марко – найчастіше його пов'язують із войовничим римським іменем Marcus ("молоток" або "присвячений богу Марсу"), рідше – зі словом marceo, тобто "слабкий" чи "в'ялий".

– найчастіше його пов'язують із войовничим римським іменем Marcus ("молоток" або "присвячений богу Марсу"), рідше – зі словом marceo, тобто "слабкий" чи "в'ялий". Митрофан – утворене від грецького імені Метрофанес, що означає "матір'ю явлений". Раніше воно було дуже популярним серед звичайних селян.

Красиві імена для хлопчика / Фото Magnific

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