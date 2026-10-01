Не Софія та Марія: як стильно й красиво назвати дівчинку у 2026 році

Ім'я дитини – перший і найважливіший подарунок, який роблять батьки. Нині в тренді як поетичні старовинні форми, так і короткі інтернаціональні варіанти, натхненні природою чи світовою класикою.

Якщо ви чекаєте на поповнення в родині й досі вагаєтеся, як красиво назвати дівчинку, то 24 Канал підготував добірку напрочуд мелодійних жіночих імен з особливою долею та енергетикою.

Аделіна

Ім'я Аделіна має давньогерманське коріння та означає "шляхетна". Його зазвичай отримують відкриті та чарівні дівчата, які в дорослому житті стають товариськими і чуйними. До того ж представниць цього імені часто називають душею компанії, адже вони комунікабельні та приязні.

Ніколь

Це ім'я має давньогрецьке і французьке походження та означає "переможниця народів". Його представниці відзначаються вишуканістю та витонченістю, тому легко можуть зачарувати будь-кого. Власниці цього імені мають багато можливостей стати успішними у різних сферах діяльності.

Єва

Таке ім'я прийшло до нас з давньоєврейської мови й трактується як "та, що дарує життя". Такі дівчата можуть легко стати лідерками та очолити велику команду людей. Харизма та шарм власниць цього імені вражають багатьох. Саме тому Єви завжди перебувають у центрі уваги людей.

Майя

Ім'я Майя має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "годувальниця" або "матінка", друга – з латинської мови, де трактується як "народжена в травні", третя – з Давнього Риму, де воно асоціювалось із богинею Майєю, покровителькою родючої землі. У сучасному світі так називають розумних дівчат, які прагнуть до самореалізації та полюбляють зміни у житті.

Сучасні імена для дівчинки 2026 / Фото Magnific

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