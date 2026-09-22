24 Канал зібрав добірку м'яких, шляхетних і водночас енергійних варіантів, серед яких кожен знайде ідеальне ім'я для малечі.

Пелагея

Іменини за новим стилем: 8 жовтня

Ім'я Пелагея прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "морська" або "та, що належить морю". Такі дівчата нерідко мають загадковий характер. Вони добрі, мрійливі та чутливі, але водночас можуть бути сильними й наполегливими. Пелагеї цікавляться творчістю, люблять природу та гармонію.

Злата

Іменини за новим стилем: 13 жовтня

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "золота". Такі жінки дарують іншим позитив, бо випромінюють життєрадісність. Вони люблять бути в центрі уваги й легко знаходять друзів. Водночас Злати відзначаються рішучістю та вмінням швидко розв'язувати проблеми у складних ситуаціях.

Параскева

Іменини за новим стилем: 14 жовтня

Таке ім'я має грецьке коріння та перекладається як "п'ятниця" або "день перед святом". Так звали одну з найшанованіших християнських мучениць. У народі Параскева-П'ятниця була покровителькою жінок, торгівлі, рукоділля та родинного достатку. Власниці цього імені полюбляють спілкуватися та знайомитися з людьми.

Вероніка

Іменини за новим стилем: 17 жовтня

Ім'я Вероніка прийшло до нас з латинської мови. Воно означає "та, хто приносить удачу". Нині так часто називають добрих і розсудливих дівчат, які відзначаються сильним характером. Вероніки – творчі особистості, які можуть створювати прекрасне своїми руками.

Єлизавета

Іменини за новим стилем: 22 жовтня

Це давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "та, хто шанує Бога". Його представниці полюбляють дізнаватися щось нове, тому постійно чимось цікавляться. Єлизавети мають добре розвинену інтуїцію та дають гарні поради рідним і близьким.

Анастасія

Іменини за новим стилем: 29 жовтня

Це ім'я має давньогрецьке коріння і походить від чоловічого варіанту Анастасій. Воно трактується як "воскресла", "повернута до життя" або "та, хто відроджується". Енергетика такого імені наділяє дівчаток незламністю, розвиненою інтуїцією, чуйністю та здатністю легко адаптуватися до будь-яких життєвих змін.

Як оригінально назвати дівчинку у жовтні / Фото Magnific

Раніше наша редакція розповідала про найпопулярніші жіночі імена в Україні, якими можна назвати доньку у 2026 році.