24 Канал подготовил подборку нежных, благородных и в то же время энергичных вариантов, среди которых каждый найдет идеальное имя для малыша.

Пелагея

Именины по новому стилю: 8 октября

Имя Пелагея пришло к нам из Древней Греции и означает "морская" или "принадлежащая морю". Такие девушки нередко обладают загадочным характером. Они добры, мечтательны и чувствительны, но в то же время могут быть сильными и настойчивыми. Пелагеи интересуются творчеством, любят природу и гармонию.

Злата

Именины по новому стилю: 13 октября

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "золотая". Такие женщины дарят окружающим позитив, ведь излучают жизнерадостность. Они любят быть в центре внимания и легко находят друзей. В то же время Златы отличаются решительностью и умением быстро решать проблемы в сложных ситуациях.

Параскева

Именины по новому стилю: 14 октября

Это имя имеет греческие корни и переводится как "пятница" или "день перед праздником". Так звали одну из самых почитаемых христианских мучениц. В народе Параскева-Пятница считалась покровительницей женщин, торговли, рукоделия и семейного благополучия. Обладательницы этого имени любят общаться и знакомиться с людьми.

Вероника

Именины по новому стилю: 17 октября

Имя Вероника пришло к нам из латинского языка. Оно означает "та, кто приносит удачу". Сейчас так часто называют добрых и рассудительных девушек, отличающихся сильным характером. Вероники – творческие личности, способные создавать прекрасное своими руками.

Елизавета

Именины по новому стилю: 22 октября

Это древнееврейское имя, которое переводится как "та, кто почитает Бога". Его обладательницы любят узнавать что-то новое, поэтому постоянно чем-то интересуются. Елизаветы обладают хорошо развитой интуицией и дают хорошие советы родным и близким.

Анастасия

Именины по новому стилю: 29 октября

Это имя имеет древнегреческие корни и происходит от мужского варианта Анастасий. Оно трактуется как "воскресшая", "возвращенная к жизни" или "та, кто возрождается". Энергетика такого имени наделяет девочек несокрушимостью, развитой интуицией, чуткостью и способностью легко адаптироваться к любым жизненным изменениям.

Как оригинально назвать девочку в октябре / Фото Magnific

Ранее наша редакция рассказывала о самых популярных женских именах в Украине, которыми можно назвать дочь в 2026 году.