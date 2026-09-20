20 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

20 вересня віряни вшановують пам'ять святого великомученика Євстафія. Чоловік був язичником, але згодом почав вірити у Бога та прийняв хрещення.

У цей день наші предки збирали цибулю на городі. Про Дні ангела та інші свята 20 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті великомученика Євстафія

Римський полководець Плацид жив на межі I та II століть за правління імператорів Тита і Траяна. Спочатку він сповідував язичництво, але несподіване видіння розіп'ятого Христа під час полювання докорінно змінило його світогляд. Воїн охрестився під іменем Євстафій і навернув до нової віри дружину Феопистію та синів Агапія і Феописта. Згодом правитель зажадав від нього жертви давнім ідолам, однак християнин рішуче відмовився це робити. Через відданість Богові імператор віддав усю родину на смертну кару. За церковними переказами, після болісної мученицької загибелі їхні тіла дивом залишилися цілими.

Хто святкує День ангела 20 вересня

За новоюліанським календарем, 20 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Теодор, Федір, Ян і Тетяна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку у третю неділю вересня в Україні святкують Всенародний день батька. У 2026 році свято припадає на 20 вересня. Його встановили у 2009-му, щоб підтримати ініціативу громадських організацій, зокрема "Міжнародний центр батьківства". Головна мета свята – подякувати своїм татусям за вихованням, турботу та любов.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день студентського спорту. Його встановила Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) у 2016 році. У цей день зазвичай говорять про важливість здорового способу життя та фізичної активності для студентів.