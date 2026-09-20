В этот день наши предки собирали лук на огороде. О днях ангела и других праздниках 20 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти великомученика Евстафия

Римский полководец Плацид жил на рубеже I и II веков при правлении императоров Тита и Траяна. Сначала он исповедовал язычество, но неожиданное видение распятого Христа во время охоты коренным образом изменило его мировоззрение. Воин принял крещение под именем Евстафий и обратил в новую веру свою жену Феопистию и сыновей Агапия и Феописта. Впоследствии правитель потребовал от него принести жертву древним идолам, однако христианин решительно отказался это делать. Из-за преданности Богу император приговорил всю семью к смертной казни. Согласно церковным преданиям, после мучительной мученической гибели их тела чудесным образом остались целыми.

Кто отмечает День ангела 20 сентября

По новоюлианскому календарю 20 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Василий, Иван, Иларион, Михаил, Олег, Александр, Остап, Теодор, Федор, Ян и Татьяна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно в третье воскресенье сентября в Украине отмечают Всенародный день отца. В 2026 году праздник приходится на 20 сентября. Его учредили в 2009 году, чтобы поддержать инициативу общественных организаций, в частности "Международного центра отцовства". Главная цель праздника – поблагодарить своих пап за воспитание, заботу и любовь.

Также сегодня отмечают Международный день студенческого спорта. Его учредила Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2016 году. В этот день обычно говорят о важности здорового образа жизни и физической активности для студентов.