Каждый год в третье воскресенье сентября украинцы отмечают Всенародный день отца. Что это за праздник, какая его история – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общественную организацию "Международный центр отцовства".

Всенародный день отца 2025: что это за праздник?

Вопрос о создании в Украине официального Дня отца впервые был поднят еще в 2001 году общественными объединениями женщин. Эта идея быстро нашла поддержку среди активистов, ведь в украинском обществе все острее ощущалась потребность в восстановлении традиций ответственного отцовства и признании роли мужчины в семье.

В 2003 году инициативная группа под руководством Александра Марченко зарегистрировала общественную организацию "Международный центр отцовства". Ее целью стало развитие культуры отцовства в Украине.

В 2005 году Министерство по делам семьи, молодежи и спорта вынесло на рассмотрение Кабинета Министров первый проект Указа Президента "О Дне отца". Однако тогда документ отклонили, признав этот вопрос "неактуальным". Ответом на это стало начало в 2006 году общественной инициативы "День отца" "Международным центром отцовства". Тогда активисты собрали 10 тысяч подписей граждан Украины под обращением к Президенту в поддержку установления официального праздника.

В 2008 году состоялся Всеукраинский форум "Важность роли отца в семье и обществе". На его основании Министерство семьи, молодежи и спорта вместе с общественностью подготовило второй проект Указа Президента. Впрочем, Кабмин снова его отклонил, объясняя свое решение необходимостью "дождаться стабилизации ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом".

Несмотря на отказы чиновников, идея создания праздника для родителей приобрела большую поддержку среди общества. Уже с 2009 года общественные организации при активном участии местных властей начали ежегодно отмечать День отца в третье воскресенье сентября. Впоследствии этот праздник перерос во Всенародный день отца, который празднуют до сих пор.

Поздравления с Всенародным днем отца 2025: картинки, проза и стихи

Папа, ты – моя сила, моя поддержка и лучший друг! Спасибо тебе за мудрость, заботу и бесконечную любовь. С Днем отца! Желаю тебе здоровья, счастья и множество счастливых моментов!

***
Тату, твоя поддержка – самый ценный подарок в жизни! Спасибо тебе за каждый мудрый урок, за твою доброту и за тепло, которое ты даришь. Пусть этот день будет полон счастливых мгновений!

Поздравления со Всенародным днем отца 2025 Поздравление со Всенародным днем отца 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Ты – наш супергерой без плаща, но с большим сердцем! Твои подвиги – это каждая прочитанная сказка, каждый решенный вызов и каждое доброе слово. С Днем отца! Будь счастлив сегодня и каждый день!

***
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров'я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.

Поздравления со Всенародным днем отца 2025 Поздравление со Всенародным днем отца 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе бути схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

***
Татку рідний, добрий, щедрий,
Мудрий, сильний і простий –
Ти у серці моїм – лідер,
Мій захисник золотий.
Дякую за всі поради,
За підтримку день при дні.
Будь здоровим, щасливим завжди,
Дорогий татусю мій!

Поздравления со Всенародным днем отца 2025 Поздравление со Всенародным днем отца 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда празднуют День отца в Украине?

  • День отца в Украине официально появился относительно недавно. В 2019 году тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ, которым закрепил праздник на государственном уровне.
  • Его целью стало создание благоприятных условий для укрепления института семьи и признание роли отца в воспитании детей.
  • С тех пор украинцы ежегодно отмечают День отца в третье воскресенье июня, как это делают во многих странах мира.