Каждый год в третье воскресенье сентября украинцы отмечают Всенародный день отца. Что это за праздник, какая его история – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на общественную организацию "Международный центр отцовства".
Всенародный день отца 2025: что это за праздник?
Вопрос о создании в Украине официального Дня отца впервые был поднят еще в 2001 году общественными объединениями женщин. Эта идея быстро нашла поддержку среди активистов, ведь в украинском обществе все острее ощущалась потребность в восстановлении традиций ответственного отцовства и признании роли мужчины в семье.
В 2003 году инициативная группа под руководством Александра Марченко зарегистрировала общественную организацию "Международный центр отцовства". Ее целью стало развитие культуры отцовства в Украине.
В 2005 году Министерство по делам семьи, молодежи и спорта вынесло на рассмотрение Кабинета Министров первый проект Указа Президента "О Дне отца". Однако тогда документ отклонили, признав этот вопрос "неактуальным". Ответом на это стало начало в 2006 году общественной инициативы "День отца" "Международным центром отцовства". Тогда активисты собрали 10 тысяч подписей граждан Украины под обращением к Президенту в поддержку установления официального праздника.
В 2008 году состоялся Всеукраинский форум "Важность роли отца в семье и обществе". На его основании Министерство семьи, молодежи и спорта вместе с общественностью подготовило второй проект Указа Президента. Впрочем, Кабмин снова его отклонил, объясняя свое решение необходимостью "дождаться стабилизации ситуации, связанной с мировым финансовым кризисом".
Несмотря на отказы чиновников, идея создания праздника для родителей приобрела большую поддержку среди общества. Уже с 2009 года общественные организации при активном участии местных властей начали ежегодно отмечать День отца в третье воскресенье сентября. Впоследствии этот праздник перерос во Всенародный день отца, который празднуют до сих пор.
Поздравления с Всенародным днем отца 2025: картинки, проза и стихи
Папа, ты – моя сила, моя поддержка и лучший друг! Спасибо тебе за мудрость, заботу и бесконечную любовь. С Днем отца! Желаю тебе здоровья, счастья и множество счастливых моментов!
Тату, твоя поддержка – самый ценный подарок в жизни! Спасибо тебе за каждый мудрый урок, за твою доброту и за тепло, которое ты даришь. Пусть этот день будет полон счастливых мгновений!
Ты – наш супергерой без плаща, но с большим сердцем! Твои подвиги – это каждая прочитанная сказка, каждый решенный вызов и каждое доброе слово. С Днем отца! Будь счастлив сегодня и каждый день!
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров'я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє –
Ти залишись таким, як є.
Тато мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе бути схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і надійний.
Обнімаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий у світі, мій хороший тато.
Татку рідний, добрий, щедрий,
Мудрий, сильний і простий –
Ти у серці моїм – лідер,
Мій захисник золотий.
Дякую за всі поради,
За підтримку день при дні.
Будь здоровим, щасливим завжди,
Дорогий татусю мій!
Когда празднуют День отца в Украине?
- День отца в Украине официально появился относительно недавно. В 2019 году тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ, которым закрепил праздник на государственном уровне.
- Его целью стало создание благоприятных условий для укрепления института семьи и признание роли отца в воспитании детей.
- С тех пор украинцы ежегодно отмечают День отца в третье воскресенье июня, как это делают во многих странах мира.