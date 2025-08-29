LifeStyle24 рассказывает, будут ли дополнительные выходные в сентябре. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в первый осенний месяц – читайте далее в материале.

Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилям

Календарь праздников на сентябрь 2025 года

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День нотариата.

7 сентября – День предпринимателя.

8 сентября – Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

13 сентября – День программиста; День украинского кино; День физкультуры и спорта.

14 сентября – День танковых войск; День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября – День спасателя; День HR-менеджера.

20 сентября – День рекрутера; День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника.

21 сентября – День работника леса; Международный день мира.

22 сентября – День партизанской славы.

27 сентября – День туризма; День воспитателя и всех дошкольных работников.

28 сентября – День машиностроителя.

30 сентября – День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек.

Будут ли дополнительные выходные в сентябре 2025?

Уже четвертый год Украина находится в военном положении, поэтому дополнительных выходных в сентябре не предусмотрено. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 8 дней: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, и 28 сентября. В то же время граждане будут работать только 22 дня: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 и 30 сентября.