LifeStyle24 розповідає, чи будуть додаткові вихідні у вересні. Про свята, які відзначатимуть українці в перший осінній місяць – читайте далі в матеріалі.
Календар свят на вересень 2025
1 вересня – День знань.
2 вересня – День нотаріату.
7 вересня – День підприємця.
8 вересня – Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів.
9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка.
10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.
13 вересня – День програміста; День українського кіно; День фізкультури й спорту.
14 вересня – День танкових військ; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
15 вересня – Міжнародний день демократії.
16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.
17 вересня – День рятувальника; День HR-менеджера.
20 вересня – День рекрутера; День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника.
21 вересня – День працівника лісу; Міжнародний день миру.
22 вересня – День партизанської слави.
27 вересня – День туризму; День вихователя і всіх дошкільних працівників.
28 вересня – День машинобудівника.
30 вересня – День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.
Чи будуть додаткові вихідні у вересні 2025?
Вже четвертий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у вересні не передбачено. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, і 28 вересня. Водночас громадяни працюватимуть лише 22 дні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 і 30 вересня.