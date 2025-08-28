У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Однак деякі християни відзначатимуть релігійні свята за старим стилем. Про головні дати, які святкуватимуть віряни у вересні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

Православний календар на вересень 2025 за новим стилем

1 вересня – початок церковного року; святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.

2 вересня – святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського.

3 вересня – святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; святого преподобного Теоктиста.

4 вересня – святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця.

5 вересня – святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі.

6 вересня – чудо архистратига Михаїла; святих мучеників Євдоксія і тих, хто з ним.

7 вересня – святого мученика Созонта.

8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці. Його ще називають Друга Пречиста. У цей день заведено згадувати народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

9 вересня – святих праведних Йоакима й Анни; святого мученика Северіяна.

10 вересня – святих мучениць Минодори, Митродори й Німфодори.

11 вересня – святої преподобної Теодори Олександрійської.

12 вересня – святого священномученика Автонома.

13 вересня – святого священномученика Корнилія.

14 вересня Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Це велике свято, коли вшановується Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, та підняття знайденого Хреста.

15 вересня – святого великомученика Микити.

16 вересня – святої великомучениці Євфимії.

17 вересня святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії й Любові. Вони були ранньохристиянськими мученицями, які жили в II столітті в Римській імперії. Софія виховувала своїх доньок у християнській вірі, давши їм імена на честь головних чеснот. Коли про їхнє віросповідання стало відомо імператору, дівчаток катували та стратили, а матір померла через три дні після їхньої загибелі.

18 вересня – святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського.

19 вересня – святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта.

20 вересня – святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора.

21 вересня – святого апостола Кондрата.

22 вересня – святого священномученика Фоки; святого пророка Йони.

23 вересня – Зачаття святого Івана Хрестителя.

24 вересня – святої первомучениці та рівноапостольної Текли.

25 вересня – святої преподобної Євфросинії.

26 вересня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова.

27 вересня – святих мучеників Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла Гротафер.

28 вересня – святого сповідника Харитона; святого В'ячеслава.

29 вересня – святого преподобного Киріака самітника.

30 вересня – святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.

Православний календар на вересень 2025 року за старим стилем

1 вересня – мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників.

2 вересня – пророка Самуїла.

3 вересня – преподобного Авраамія Печерського.

4 вересня – Грузинської ікони Божої Матері.

5 вересня – мученика Луппа.

6 вересня – священномученика Євтихiя.

7 вересня – перенесення мощей апостола Варфоломія.

8 вересня – Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.

9 вересня – преподобних Кукші та Пимена Києво-Печерських.

10 вересня – преподобного Мойсея Мурина.

11 вересняУсікновення голови Івана Предтечі. Віряни згадують, як цар Ірод, підбурений своєю дружиною Іродіадою, наказав відрубати голову Івана. Після цього голову Предтечі подали доньці Іродіади на тарілці.

12 вересня – благовірного Олександра.

13 вересня – покладення чесного Пояса Пресвятої Богородиці.

14 вересня – преподобного Симеона Стовпника і матері его Марфи.

15 вересня – преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.

16 вересня – мучениці Василіси Нікомідійської.

17 вересня – пророка Мойсея, ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

18 вересня – пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків святого Івана Предтечі.

19 вересня – спомин чуда архистратига Михаїла.

20 вересня – преподобномученика Макарія Канівського.

21 вересняРіздво Пресвятої Богородиці.

22 вересня – праведних Йоакима й Анни.

23 вересня – мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори.

24 вересня – преподобного Силуана Афонського.

25 вересня – мученика Юліана та тих, хто з ним постраждав за віру Христову.

26 вересня – священномученика Корнилія, сотника.

27 вересняВоздвиження Хреста Господнього.

28 вересня – великомученика Микити.

29 вересня – великомучениці Євфимії всехвальної.

30 вересня мучениць Віри, Надії, Любові й матері їх Софії.