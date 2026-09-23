Традиції 24 Свята Яке церковне свято у середу, 23 вересня: хто сьогодні має іменини
23 вересня, 06:30
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Яке церковне свято у середу, 23 вересня: хто сьогодні має іменини

Влада Пономарьова

23 вересня віряни вшановують Зачаття святого Івана Хрестителя. Священник Захарія та праведна Єлисавета протягом тривалого часу не мали дітей, але згодом таки стали батьками Івана Предтечі.

У цей день наші предки готувалися до зими, утеплюючи будинки та збираючи дрова. Про Дні ангела й інші свята 23 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День зачаття святого Івана Хрестителя

Святі Захарія та Єлисавета протягом багатьох років прагнули мати дитину, однак подружжя довгий час залишалося бездітним. Захарія служив священником в Єрусалимському храмі, де під час богослужіння несподівано зустрів Архангела Гавриїла. Той сповістив праведника про майбутнє поповнення в родині. Крім цього, Архангел оголосив, що Захарія стане батьком сина, якого варто назвати Іваном. Священник щиро здивувався такій звістці й відкрито виявив сумнів щодо правдивості почутого. Через цю недовіру Божий вісник забрав у чоловіка голос до дня появи на світ майбутнього пророка Предтечі. Залишивши святилище, німий служитель марно намагався пояснити щось громаді за допомогою жестів, і віряни біля храму одразу здогадалися про його зустріч з Гавриїлом. Надалі небесна обіцянка точно справдилася, адже щаслива Єлисавета народила хлопчика й дала дитині ім'я Іван.

Хто святкує День ангела 23 вересня

За новоюліанським календарем, 23 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса та Ян.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Сьогодні, 23 вересня, в Україні відзначають День осіннього рівнодення. У цей момент Сонце перетинає небесний екватор і переходить з Північної півкулі в Південну, символізуючи початок астрономічної осені. Тривалість дня та ночі у цей період практично зрівнюється і становить приблизно по 12 годин. За київським часом осіннє рівнодення у 2026 році настане 23 вересня о 03:05.

Також сьогодні святкують Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми.

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