У цей день наші предки готувалися до зими, утеплюючи будинки та збираючи дрова. Про Дні ангела й інші свята 23 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День зачаття святого Івана Хрестителя

Святі Захарія та Єлисавета протягом багатьох років прагнули мати дитину, однак подружжя довгий час залишалося бездітним. Захарія служив священником в Єрусалимському храмі, де під час богослужіння несподівано зустрів Архангела Гавриїла. Той сповістив праведника про майбутнє поповнення в родині. Крім цього, Архангел оголосив, що Захарія стане батьком сина, якого варто назвати Іваном. Священник щиро здивувався такій звістці й відкрито виявив сумнів щодо правдивості почутого. Через цю недовіру Божий вісник забрав у чоловіка голос до дня появи на світ майбутнього пророка Предтечі. Залишивши святилище, німий служитель марно намагався пояснити щось громаді за допомогою жестів, і віряни біля храму одразу здогадалися про його зустріч з Гавриїлом. Надалі небесна обіцянка точно справдилася, адже щаслива Єлисавета народила хлопчика й дала дитині ім'я Іван.

Хто святкує День ангела 23 вересня

За новоюліанським календарем, 23 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса та Ян.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Сьогодні, 23 вересня, в Україні відзначають День осіннього рівнодення. У цей момент Сонце перетинає небесний екватор і переходить з Північної півкулі в Південну, символізуючи початок астрономічної осені. Тривалість дня та ночі у цей період практично зрівнюється і становить приблизно по 12 годин. За київським часом осіннє рівнодення у 2026 році настане 23 вересня о 03:05.

Також сьогодні святкують Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій, День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи та Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми.