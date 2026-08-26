Яке свято у середу, 26 серпня: хто сьогодні відзначає День ангела

26 серпня віряни вшановують пам'ять святих мучеників Андріана та Наталії. Вони були подружжям та загинули через відданість християнству.

У цей день наші предки прибирали у своїх домівках. Про Дні ангела й інші свята на 26 серпня – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

День пам'яті святих мучеників Андріана та Наталії

Історія християнського подружжя Андріана та Наталії розгорталася на початку IV століття в місті Нікомідія. У той період імператор Максиміан чинив жорстокі розправи над вірянами. Спершу Андріан обіймав посаду урядовця й не сповідував християнство. Чоловік змінив власні переконання після того, як на власні очі побачив незламність ув'язнених послідовників церкви. Він добровільно прийняв нову віру, через що невдовзі варта ув'язнила й самого посадовця. У темниці мучителі піддали його важким тортурам. Наталія підтримувала чоловіка під час страждань і навіть перевдяглася в чоловічий одяг, щоб зайти до камери та бути поруч. Після нелюдських знущань Андріан загинув як мученик, а одновірці перевезли його тіло до Візантії та віддали землі. Овдовіла Наталія не зреклася віри та залишилася відданою покійнику. Вона приходила молитися до місця його спочинку й невдовзі померла.

Хто святкує День ангела 26 серпня

За новоюліанським календарем, 26 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Марія, Наталія та Петро.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 26 серпня відзначають Міжнародний день собак. Його заснувала американка Колін Пейдж у 2004 році. У цей день заведено говорити про роль чотирилапих друзів у житті людини та заохочувати усіх брати собак з притулків.

Також сьогодні святкують День туалетного паперу, День музичної йоги та Міжнародний актор.