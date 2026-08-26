В этот день наши предки убирали свои дома. О днях ангела и других праздниках 26 августа рассказывает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

День памяти святых мучеников Андриана и Натальи

История христианского супружеского пары Андриана и Натальи разворачивалась в начале IV века в городе Никомедия. В тот период император Максимиан устраивал жестокие расправы над верующими. Сначала Андриан занимал должность чиновника и не исповедовал христианство. Мужчина изменил свои убеждения после того, как собственными глазами увидел несокрушимость заключенных последователей церкви. Он добровольно принял новую веру, поэтому вскоре стража заключила в тюрьму и самого чиновника. В темнице мучители подвергли его жестоким пыткам. Наталья поддерживала мужа во время страданий и даже переоделась в мужскую одежду, чтобы войти в камеру и быть рядом. После бесчеловечных издевательств Андриан погиб как мученик, а единоверцы перевезли его тело в Византию и похоронили. Овдовевшая Наталья не отреклась от веры и осталась верной покойнику. Она приходила молиться к месту его упокоения и вскоре умерла.

Кто отмечает День ангела 26 августа

По новоюлианскому календарю 26 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Мария, Наталья и Петр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

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Что еще отмечают

Ежегодно 26 августа отмечается Международный день собак. Его учредила американка Колин Пейдж в 2004 году. В этот день принято говорить о роли четвероногих друзей в жизни человека и призывать всех заводить собак из приютов.

Также сегодня отмечают День туалетной бумаги, День музыкальной йоги и Международный день актера.