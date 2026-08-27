27 серпня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

27 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Пімена. Він був духовним наставником багатьох монахів.

У цей день наші предки збирали горобину, бо вірили, що вона захистить від негараздів. Про Дні ангела й інші свята 27 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Пімена

Майбутній святий з'явився на світ близько 340 року на єгипетських землях. Разом із рідними братами Анувієм та Паїсієм він склав чернечі обітниці й присвятив дні суворій аскезі. Звістка про праведне життя подвижника швидко розійшлася серед люду, але чернець цурався людського визнання. Саме тому він віддавав перевагу усамітненню, мовчанню та духовному смиренню. Згодом Пімен став мудрим учителем для багатьох пустельників. У розмовах із братією він невпинно нагадував про силу щирого каяття та постійного звернення до Творця. Його щоденна життєва настанова зводилася до чіткої духовної основи – шанувати Господа, повсякчас молитися й творити добро. Земний шлях старця тривав приблизно 110 років, після чого подвижник відійшов у вічність.

Хто святкує День ангела 27 серпня

За новоюліанським календарем, 27 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло та Степан.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 27 серпня відзначають Міжнародний день боксу. Головна мета свята – підвищити обізнаність людей цей вид спорту та вшановувати роботу боксерів. До речі, в Україні бокс почав розвиватися на початку XX століття. Серед видатних українських боксерів: Олександр Ткаченко, Віктор Мірошниченко, Володимир і Віталій Клички, Василь Ломаченко, Олександр Усик та багато інших.

Також сьогодні святкують Міжнародний день лотереї, Всесвітній день прощення, День українського сала та День любителів бананів.