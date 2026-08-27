В этот день наши предки собирали рябину, так как верили, что она защитит от бед. О днях ангела и других праздниках 27 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного Пимена

Будущий святой появился на свет около 340 года на египетских землях. Вместе со своими родными братьями Анувием и Паисием он принял монашеские обеты и посвятил свои дни строгому аскетизму. Весть о праведной жизни подвижника быстро разнеслась среди народа, но монах сторонился человеческого признания. Именно поэтому он отдавал предпочтение уединению, молчанию и духовному смирению. Со временем Пимен стал мудрым учителем для многих отшельников. В беседах с братией он неустанно напоминал о силе искреннего раскаяния и постоянного обращения к Творцу. Его ежедневный жизненный принцип сводился к четкой духовной основе – почитать Господа, всегда молиться и творить добро. Земной путь старца длился примерно 110 лет, после чего подвижник отошел в вечность.

Кто отмечает День ангела 27 августа

По новоюлианскому календарю 27 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил и Степан.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

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Что еще отмечают

Ежегодно 27 августа отмечается Международный день бокса. Главная цель праздника – повысить осведомленность людей об этом виде спорта и почтить работу боксеров. Кстати, в Украине бокс начал развиваться в начале XX века. Среди выдающихся украинских боксеров: Александр Ткаченко, Виктор Мирошниченко, Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик и многие другие.

Также сегодня отмечают Международный день лотереи, Всемирный день прощения, День украинского сала и День любителей бананов.