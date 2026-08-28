Яке церковне свято у п'ятницю, 28 серпня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

28 серпня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Мойсея Мурина. Чоловік ділився своїми знаннями та зібрав навколо себе 75 учнів.

У цей день наші предки несли до храмів колоски, фрукти та хліб для освячення. Про Дні ангела й інші свята 28 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого преподобного Мойсея Мурина

Майбутній святий народився в Ефіопії. За темний колір шкіри йому дали прізвисько Мурин. Ще в юному віці він очолював ватагу грабіжників, але з часом усвідомив згубність такого шляху та вирішив назавжди покинути розбійницьке життя. Щиро розкаявшись у минулих гріхах, Мойсей вирушив до чернечої обителі. У монастирі він благав Бога про прощення за скоєне, а згодом прийняв сан пресвітера. Упродовж 15 років праведник був священником, гуртував навколо себе послідовників і завершив свій земний шлях мученицькою смертю.

Хто святкує День ангела 28 серпня

За новоюліанським календарем, 28 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Василь, Георгій, Іван, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Федір та Ганна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 28 серпня святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Його встановили у 2010 році Браян Хітер і Сара Мореан, щоб люди не соромилися читати комікси та розповідати про свої вподобання. Дату цього свята обрали не просто так. Саме 28 серпня 1917 року народився американський художник Джек Кірбі, який брав участь у створення таких персонажів, як Халк, Капітан Америка, Фантастична четвірка, Люди Ікс та інші.