В этот день наши предки несли в храмы колоски, фрукты и хлеб для освящения. О днях ангела и других праздниках 28 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого преподобного Моисея Мурина

Будущий святой родился в Эфиопии. За темный цвет кожи ему дали прозвище Мурин. Еще в юном возрасте он возглавлял банду разбойников, но со временем осознал пагубность такого пути и решил навсегда оставить разбойничью жизнь. Искренне раскаявшись в прошлых грехах, Моисей отправился в монастырь. В монастыре он молил Бога о прощении за содеянное, а впоследствии принял сан пресвитера. На протяжении 15 лет праведник был священником, собирал вокруг себя последователей и завершил свой земной путь мученической смертью.

Кто отмечает День ангела 28 августа

По новоюлианскому календарю 28 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Василий, Георгий, Иван, Макар, Николай, Моисей, Павел, Сергий, Федор и Анна.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

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Что еще отмечают

Ежегодно 28 августа отмечают Международный день публичного чтения комиксов. Его учредили в 2010 году Брайан Хитер и Сара Мореан, чтобы люди не стеснялись читать комиксы и рассказывать о своих предпочтениях. Дата этого праздника была выбрана не просто так. Именно 28 августа 1917 года родился американский художник Джек Кирби, который участвовал в создании таких персонажей, как Халк, Капитан Америка, Фантастическая четверка, Люди Икс и другие.