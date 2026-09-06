6 вересня – яке церковне свято: хто сьогодні відзначає День ангела

6 вересня віряни відзначають спогад дива Архістратига Михаїла. Він врятував храм від руйнування за допомогою свого меча.

У цей день наші предки проводили час зі своїми сусідами, зокрема пригощали їх різними домашніми стравами. Про Дні ангела й інші свята 6 вересня – розповідає Православний церковний календар.

Михайлове чудо 2026

У IV столітті в місті Колоси чоловік щиро молився архангелу Михаїлу про одужання німої доньки. Дівчинка зцілилася й заговорила, а щасливий батько збудував на честь святого храм. Багато років у ньому служив паламар Архип, який розповідав місцевим жителям про християнство. Це розлютило язичників, і вони вирішили затопити святиню гірськими річками. Архип почав палко молитися про порятунок, аж раптом з'явився архангел Михаїл, ударив мечем по скелі та розколов її. Уся вода пішла в розколину повз церкву, і храм уцілів. Цю дивовижну подію назвали Михайловим чудом.

Хто святкує День ангела 6 вересня

За новоюліанським календарем, 6 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло та Фекла.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 6 вересня відзначають День читання книг у Сполучених Штатах Америки. Це свято для людей, які захоплюються цією справою та проводять за нею свій вільний час. У цей день заведено присвятити кілька годин улюбленому хобі.

Також сьогодні святкують Європейський день праведників, Всесвітній день виключених гаджетів, Всесвітній день молитви, День подяки співробітникам і День без домашніх завдань.