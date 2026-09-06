В этот день наши предки проводили время со своими соседями, в частности, угощали их различными домашними блюдами. О днях ангела и других праздниках 6 сентября рассказывает Православный церковный календарь.

Михайлово чудо 2026

В IV веке в городе Колосы мужчина искренне молился архангелу Михаилу о выздоровлении своей немой дочери. Девочка исцелилась и заговорила, а счастливый отец построил в честь святого храм. Много лет в нем служил пономарь Архип, который рассказывал местным жителям о христианстве. Это возмутило язычников, и они решили затопить святыню горными реками. Архип начал горячо молиться о спасении, как вдруг появился архангел Михаил, ударил мечом по скале и расколол ее. Вся вода ушла в расщелину мимо церкви, и храм уцелел. Это удивительное событие назвали Михайловским чудом.

Кто отмечает День ангела 6 сентября

По новоюлианскому календарю 6 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил и Фекла.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 6 сентября в Соединенных Штатах Америки отмечают День чтения книг. Это праздник для людей, увлеченных этим делом и посвящающих ему свое свободное время. В этот день принято уделить несколько часов любимому хобби.

Также сегодня отмечают Европейский день праведников, Всемирный день выключенных гаджетов, Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам и День без домашних заданий.