Коли відзначають День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії в Україні: нова дата свята

У вересні віряни традиційно святкуватимуть День святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар звичні дати свят змістилися.

Саме тому християнам важливо заздалегідь знати точний день для відвідин храму та щирих привітань. Читайте більше про нову дату свята – на 24 Каналі.

Коли відзначають День Віри Надії, Любові та матері їхньої Софії

Віднедавна День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії припадає на 17 вересня. Раніше за старим стилем це свято відзначали наприкінці місяця, а саме 30 вересня.

Календарна реформа в Україні посунула дату рівно на 13 днів назад та закріпила її в середині першого осіннього місяця.

День Віри, Надії, Любові та Софії – нова дата свята / Колаж 24 Каналу

Історія свята

Трагічні й величні події розгорталися в II столітті в Римі за часів правління імператора Адріана. Благочестива вдова Софія, чиє ім'я означає "мудрість", сама виховувала трьох юних доньок і назвала їх на честь головних чеснот: Віра, Надія та Любов. Дівчатка зростали у щирій любові до Бога та відкрито сповідували християнство, що швидко привернуло увагу імператорської влади. Адріан намагався підкупити сестер розкішними подарунками, а потім залякував погрозами та вимагав вклонитися статуї богині Артеміди.

Попри юний вік, дівчата виявили неймовірну мужність і відмовилися зректися віри. Розлючений правитель наказав катувати сестер на очах у матері. Софія знайшла в собі надлюдські сили не плакати й не благати про помилування, а підтримувати доньок у їхньому вирішальному випробуванні. Після жорстокої страти дівчаток мати власноруч поховала їхні тіла, залишилася біля могили у безперервній молитві й за три дні тихо відійшла у вічність.

Народні традиції та звичаї

В Україні цей день здавна вважають особливим жіночим святом родинного затишку, материнської опіки та взаємної підтримки. За народним звичаєм, ранок свята жінки починали голосним плачем, який слугував своєрідним оберегом. Мовляв, виплакані в цей день сльози забирають усі біди та хвороби з дому на цілий рік.

Господині обов'язково випікали великий святковий коровай або пироги, якими пригощали всіх родичів, щоб у родині панували мир, злагода та достаток. Жінок у цей день намагалися повністю звільнити від важкої хатньої праці, прання чи прибирання.

Віряни йшли до храмів, де перед іконою святих молилися за здоров'я матерів, просили благословення для дітей і молили про легкі пологи. Крім того, 17 вересня заведено вітати з Днем ангела усіх жінок і дівчат, які мають імена Віра, Надія, Любов та Софія.