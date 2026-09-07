Именно поэтому христианам важно заранее знать точную дату, чтобы посетить храм и искренне поздравить друг друга. Узнайте больше о новой дате праздника – на 24 Канале.

Когда отмечают День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

С недавнего времени День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии приходится на 17 сентября. Раньше, по старому стилю, этот праздник отмечали в конце месяца, а именно 30 сентября.

Календарная реформа в Украине сдвинула дату ровно на 13 дней назад и закрепила ее в середине первого осеннего месяца.

День Веры, Надежды, Любви и Софии – новая дата праздника / Коллаж 24 Канала

История праздника

Трагические и величественные события разворачивались во II веке в Риме во времена правления императора Адриана. Благочестивая вдова София, чье имя означает "мудрость", сама воспитывала трех юных дочерей и назвала их в честь главных добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Девочки росли в искренней любви к Богу и открыто исповедовали христианство, что быстро привлекло внимание императорской власти. Адриан пытался подкупить сестер роскошными подарками, а затем запугивал угрозами и требовал поклониться статуе богини Артемиды.

Несмотря на юный возраст, девушки проявили невероятное мужество и отказались отречься от веры. Разъяренный правитель приказал подвергнуть сестер пыткам на глазах у матери. София нашла в себе сверхчеловеческие силы, чтобы не плакать и не умолять о помиловании, а поддерживать дочерей в их решающем испытании. После жестокой казни девочек мать собственноручно похоронила их тела, осталась у могилы в непрестанной молитве и через три дня тихо ушла в вечность.

Народные традиции и обычаи

В Украине этот день издавна считается особым женским праздником семейного уюта, материнской заботы и взаимной поддержки. По народному обычаю, утро праздника женщины начинали громким плачем, который служил своеобразным оберегом. Говорили, что слезы, пролитые в этот день, уносят все беды и болезни из дома на целый год.

Хозяйки обязательно выпекали большой праздничный каравай или пироги, которыми угощали всех родственников, чтобы в семье царили мир, согласие и достаток. Женщин в этот день старались полностью освободить от тяжелой домашней работы, стирки или уборки.

Верующие отправлялись в храмы, где перед иконой святых молились о здоровье матерей, просили благословения для детей и молили о легких родах. Кроме того, 17 сентября принято поздравлять с Днем ангела всех женщин и девушек, которых зовут Вера, Надежда, Любовь и София.