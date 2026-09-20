З Всенародним днем батька 2026 – листівки та привітання своїми словами до свята

Є дні, коли татам варто нагадати, що їхня суперсила – не лише полагодити кран, знайти потрібний інструмент за три секунди чи сказати: "Я ж казав". Всенародний день батька – саме такий привід, коли можна відкласти жарти й просто подякувати за турботу, підтримку та присутність поруч.

До свята 24 Канал зібрав добірку щирих і теплих привітань для татусів. Обирайте слова, які звучатимуть не формально, а по-справжньому – саме так, як вони того заслуговують.

Привітання з Всенародним днем батька в прозі

З Днем батька! Дякую за плече, на яке завжди можна спертися, і за приклад, на який хочеться рівнятися. Здоров'я тобі і більше спокійних вечорів удома.

Вітаю зі святом усіх татусів! Хай сили вистачає на все — і на роботу, і на ігри з дітьми, і на власний спокій. Дякую, що ти є.

З Днем батька! Твоя турбота часто непомітна, але саме на ній тримається дім. Дякую за це. Гарного настрою і побільше приводів для гордості за своїх дітей.Вітаю з татусевим святом! Хай кожен день дарує привід усміхнутись, а вдома завжди чекає тепло і затишок. Миру тобі і сил.

З Днем батька! Дякую за терпіння, підтримку і за те, що завжди поруч, навіть коли про це не просять. Здоров'я тобі і щастя в родині.

Картинки з Всенародним днем батька



Картинки з днем батька / Колаж 24 Каналу



Привітання з днем батька / Колаж 24 Каналу





Картинки з Всенародним днем батька / Колаж 24 Каналу





Картинки з днем батька / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Всенародним днем батька - саме те ,що треба до свята.



