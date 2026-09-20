Бывают дни, когда папам стоит напомнить, что их суперсила – заключается не только в том, чтобы починить кран, найти нужный инструмент за три секунды или сказать: "Я же говорил". Всенародный день отца – именно такой повод, когда можно отложить шутки в сторону и просто поблагодарить за заботу, поддержку и то, что он рядом.