Як назвати хлопчика, народженого у жовтні: 5 сильних чоловічих імен

Осінь дарує світові мудрих і цілеспрямованих хлопчиків. Обираючи ім'я для малюка, батьки часто звертаються до церковної традиції, адже заступництво небесного покровителя вважають сильним оберегом на все життя.

Після переходу Православної Церкви України на новоюліанський календар дати іменин змістилися на 13 днів назад. 24 Канал зібрав добірку чоловічих імен, якими варто назвати хлопчиків, які народяться вже цього жовтня.

Роман

1 жовтня відзначають день пам'яті преподобного Романа Солодкоспівця, що збігається зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці. Це давнє ім'я латинського походження перекладається як "римлянин" або "міцний". Його власники зазвичай відзначаються допитливістю, товариськістю, тонким почуттям гумору та невичерпною внутрішньою енергією. Завдяки цьому Романи легко досягають успіхів у творчих професіях.

Денис

3 жовтня вшановують пам'ять святого Діонісія Ареопагіта. Це давньогрецьке ім'я пов'язують із богом рослинності та виноробства. Дениси ростуть активними, оптимістичними та винахідливими дітьми. Вони швидко знаходять спільну мову з однолітками, мають гарну інтуїцію та сміливо втілюють у життя нестандартні ідеї.

Яків

9 жовтня святкують день апостола Якова Алфеєва. Це величне біблійне ім'я давньоєврейського походження несе в собі глибоку мудрість, наполегливість і надійність. Хлопчики на ім'я Яків з ранніх років проявляють розсудливість, повагу до родинних цінностей і рідкісну працьовитість. Такі чоловіки завжди тримають слово та стають опорою для близьких людей.

Назар

14 жовтня свій день ангела відзначають Назарії. Це ім'я має давньоєврейське коріння та означає "присвячений Богові". Назари зазвичай виростають спокійними, терплячими та самостійними дітьми, які полюбляють логічні завдання та книжки. У дорослому віці представники цього імені досягають значних висот завдяки своїй щирості.

Дмитро

26 жовтня згадують великомученика Димитрія Солунського. Походження цього грецького імені пов'язане з богинею родючості та означає "землероб". Такі чоловіки відзначаються рішучим характером, безкомпромісною відвагою та вмінням вести за собою інших. Це природжені лідери, які завжди захищають слабших і вміють долати життєві перешкоди.

Імена для хлопчиків у жовтні 2026 / Фото Magnific

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