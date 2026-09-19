24 Канал зібрав добірку незвичайних чоловічих імен, якими можна назвати хлопчика у 2026 році. Цей матеріал точно стане в пригоді українцям, які очікують на появу сина.

Світозар

Таке ім'я має слов'янське коріння та утворене від слів "світло" та "зоріти". Саме тому воно трактується як "осяяний світлом" або "той, хто дарує світло". У давнину таке ім'я могло відганяти темряву та охороняти людину від злих сил. Власники імені Світозар відзначаються оптимізмом, відкритістю, любов'ю до гармонії й краси, а також здатністю надихати інших.

Кай

Ім'я Кай має кілька версій походження: перша – з давньогрецької мови та трактується як "народжений землею", друга – з латинської мови, де означає "радісний" або "щасливий", третя – з арабської мови та перекладається як "міцний". Представники цього імені полюбляють допомагати іншим людям. Такі чоловіки – дуже старанні та працьовиті, тому легко досягають успіху у професійній діяльності.

Пересвіт

Це стародавнє слов'янське ім'я, що означає "той, хто несе світло". Воно асоціюється з відвагою та духовною силою. Люди з цим ім'ям зазвичай мають сильний характер та прагнуть відстоювати справедливість.

Ісай

Таке ім'я має давньоєврейське походження та трактується як "Божа допомога". Такі чоловіки відзначаються мудрістю та наполегливістю. Власники цього імені здатні вести за собою людей та працювати в команді. Водночас вони ніколи не відмовлять у допомозі найближчим.

Чоловічі імена, які рідко почуєш в Україні / Фото Magnific

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