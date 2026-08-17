Що відзначають 17 серпня: іменини та прикмети цього дня

17 серпня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобного Аліпія Печерського – одного з найвідоміших іконописців Київської Русі. У народі ж цей день називають Мироновим днем, Мироном-вітрогоном або Вдовиною поміччю.

Що означає це свято і які є прикмети знає 24 Канал.

Яке церковне свято відзначають 17 серпня

Цього дня православні християни згадують преподобного Аліпія Печерського, який жив у XI–XII століттях і був ченцем Києво-Печерського монастиря.

Аліпій був не просто іконописцем. Він також займався мозаїкою, ювелірною справою та лікуванням. Майстерності іконопису навчався у грецьких наставників.

Написані ним образи згодом стали шанувати як чудотворні. До наших днів збереглися дві його відомі ікони – "Печерська Богоматір із Антонієм і Феодосієм" та "Богородиця Велика Панагія (Всесвята)". Обидві, щоправда, були вивезені до Росії.

Також Аліпію приписують сім ікон деісусного ряду для однієї з церков на київському Подолі. Ці образи вважаються чудотворними, адже пережили пожежу.

За деякими відомостями, преподобний Аліпій міг брати участь у розписі Успенського собору Києво-Печерської лаври, а також, імовірно, виконував мозаїчні роботи для Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

До святого звертаються в молитвах із проханнями зміцнити віру та захистити від спокус.

Миронів день: час винести з дому все зайве

У народі 17 серпня називають Мироновим днем – на честь священномученика Мирона, пам’ять якого також вшановують цього дня.

Є у свята й промовиста назва – Вдовина поміч. За традицією, цього дня належало допомагати вдовам, самотнім і знедоленим.

Відмовляти людині, яка потребує допомоги, вважалося поганим вчинком. І тут традиція, до речі, звучить цілком сучасно: іноді найкраще, що можна зробити для світу, – не сперечатися в коментарях, а просто допомогти тому, кому справді важко.

Ще одна традиція 17 серпня – позбавлятися старих і непотрібних речей

За народними віруваннями, непотрібне майно могли спалювати, вважаючи, що разом із димом з дому підуть хвороби, печалі та всілякі негаразди.

Чого не варто робити 17 серпня

Цього дня за народними звичаями не радять сваритися, пліткувати, заздрити, жадібничати та мститися.

Також не варто відмовляти в допомозі тому, хто її потребує.

Не рекомендують займатися ворожінням і згадувати нечисту силу. За повір’ями, Миронів день вважався особливим і містичним, тому краще не експериментувати з темними силами.

За народними прикметами, 17 серпня не вважався сприятливим днем для весілля та вінчання – вірили, що такий союз може виявитися нетривалим.

Також не радили розповідати іншим про свої плани: начебто вони можуть не здійснитися.

А ще краще сьогодні не сваритися з рідними. Вважалося, що після такої сварки миритися доведеться дуже довго.

Що кажуть прикмети на 17 серпня

Наші предки уважно стежили за погодою цього дня – і, як завжди, намагалися зазирнути через неї в майбутнє.

Небо затягнуте хмарами – негода затягнеться.

Сонячна та гарна погода – весна наступного року буде ранньою.

Птахи збираються у зграї – скоро прийде похолодання.

Яка погода буде на Мирона, такою, за повір’ям, вона буде й на Покрову Пресвятої Богородиці.

Хто святкує іменини 17 серпня

Цього дня день ангела відзначають: Мирон, Павло, Уляна та Пилип.

Що святкують17 серпня

17 серпня в Україні та світі відзначають Всесвітній день бездомних тварин, Міжнародний день чорного кота.