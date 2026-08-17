Что означает этот праздник и какие существуют приметы, знает "24 Канал".

Какой церковный праздник отмечается 17 августа

В этот день православные христиане поминают преподобного Алипия Печерского, который жил в XI–XII веках и был монахом Киево-Печерского монастыря.

Алипий был не просто иконописцем. Он также занимался мозаикой, ювелирным делом и лечением. Искусству иконописи он обучался у греческих наставников.

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Написанные им образы впоследствии стали почитаться как чудотворные. До наших дней сохранились две его известные иконы – "Печерская Богоматерь с Антонием и Феодосием" и "Богородица Великая Панагия (Всесвятая)". Обе, правда, были вывезены в Россию.

Также Алипию приписывают семь икон деисусного ряда для одной из церквей на киевском Подоле. Эти образы считаются чудотворными, ведь пережили пожар.

По некоторым сведениям, преподобный Алипий мог участвовать в росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры, а также, вероятно, выполнял мозаичные работы для Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

К святому обращаются в молитвах с просьбами укрепить веру и защитить от искушений.

День Мирона: время вынести из дома все лишнее

В народе 17 августа называют Мироновым днем – в честь священномученика Мирона, память которого также чтят в этот день.

У праздника есть и красноречивое название – "Вдовина помощь". По традиции в этот день полагалось помогать вдовам, одиноким и обездоленным.

Отказывать человеку, нуждающемуся в помощи, считалось плохим поступком. И здесь традиция, кстати, звучит вполне современно: иногда лучшее, что можно сделать для мира, – не спорить в комментариях, а просто помочь тому, кому действительно тяжело.

Еще одна традиция 17 августа – избавляться от старых и ненужных вещей

Согласно народным поверьям, ненужное имущество можно было сжигать, полагая, что вместе с дымом из дома уйдут болезни, печали и всевозможные невзгоды.

Почему не стоит делать что-то 17 августа

В этот день, согласно народным обычаям, не рекомендуется ссориться, сплетничать, завидовать, жадничать и мстить.

Также не стоит отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Не рекомендуется заниматься гаданием и упоминать нечистую силу. По поверьям, Миронин день считался особенным и мистическим, поэтому лучше не экспериментировать с темными силами.

По народным приметам, 17 августа не считался благоприятным днем для свадьбы и венчания – верили, что такой союз может оказаться недолгим.

Также не советовали рассказывать другим о своих планах: якобы они могут не осуществиться.

А еще лучше сегодня не ссориться с родными. Считалось, что после такой ссоры мириться придется очень долго.

Что говорят приметы на 17 августа

Наши предки внимательно следили за погодой в этот день – и, как всегда, пытались заглянуть через нее в будущее.

Небо затянуто облаками – непогода затянется.

Солнечная и хорошая погода – весна в следующем году будет ранней.

Птицы собираются в стаи – скоро наступит похолодание.

Какая погода будет на Мирона, так же, по поверью, она будет и на Покров Пресвятой Богородицы.

Кто отмечает именины 17 августа

В этот день отмечают день ангела: Мирон, Павел, Ульяна и Филипп.

Что отмечают 17 августа

17 августа в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день бездомных животных, Международный день черной кошки.