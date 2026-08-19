Звучать велично й колоритно: 11 давніх українських імен, які несправедливо забули

Багато колоритних давньоукраїнських імен із плином часу відійшли на другий план або збереглися лише в історичних літописах. Хоча кожне з них має особливе значення та потужну енергетику.

24 Канал зібрав добірку забутих старовинних імен, якими можна назвати дитину у 2026 році. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу сина чи доньки.

Давні українські імена для хлопчиків і дівчаток

Каленій – утворене від давньогрецького імені Каленик, що означає "гарний переможець". Також це ім'я пов'язують із традиційним хлібом із калиновими ягодами – калеником.

– утворене від давньогрецького імені Каленик, що означає "гарний переможець". Також це ім'я пов'язують із традиційним хлібом із калиновими ягодами – калеником. Маїна – має кілька версій походження: за латинською означає "народжена в травні", а за давньогрецькою – походить від імені богині родючості Маї.

– має кілька версій походження: за латинською означає "народжена в травні", а за давньогрецькою – походить від імені богині родючості Маї. Митрофан – походить від давньогрецького Метрофанес ("матір'ю явлений"). У давнину це ім'я було досить поширеним серед селян.

– походить від давньогрецького Метрофанес ("матір'ю явлений"). У давнину це ім'я було досить поширеним серед селян. Оріана – сягає корінням давніх міфів про край орачів і трактується як "оріянська жінка". Водночас у римській традиції схоже ім'я носила богиня ранкової зорі.

– сягає корінням давніх міфів про край орачів і трактується як "оріянська жінка". Водночас у римській традиції схоже ім'я носила богиня ранкової зорі. Мусій – давньоєврейське ім'я, українська форма від імені Мойсей ("витягнутий з води"). Воно належало біблійному пророку, який вивів єврейський народ із єгипетського полону та отримав 10 заповідей на горі Синай.

– давньоєврейське ім'я, українська форма від імені Мойсей ("витягнутий з води"). Воно належало біблійному пророку, який вивів єврейський народ із єгипетського полону та отримав 10 заповідей на горі Синай. Мокрина – ім'я, пов'язане зі словом "мокрий". Його покровителькою в народній традиції вважали святу Макрину, яку пов'язували з приходом осені та дощами.

– ім'я, пов'язане зі словом "мокрий". Його покровителькою в народній традиції вважали святу Макрину, яку пов'язували з приходом осені та дощами. Капітон – походить від латинського слова caput, що перекладається як "голова".

– походить від латинського слова caput, що перекладається як "голова". Орислава – складається з двох основ ("ор" та "слава") і трактується як "ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю".

– складається з двох основ ("ор" та "слава") і трактується як "ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю". Марко – за однією з версій, походить від латинського слова marceo ("в'ялий, слабкий"), за іншою – від Marcus, що означає "молоток" або "присвячений богові війни Марсу".

– за однією з версій, походить від латинського слова marceo ("в'ялий, слабкий"), за іншою – від Marcus, що означає "молоток" або "присвячений богові війни Марсу". Фросина – народна форма давньогрецького імені Єфросинія, яке перекладається як "радість" або "веселощі".

– народна форма давньогрецького імені Єфросинія, яке перекладається як "радість" або "веселощі". Мелашка – колоритна українська форма давньогрецького імені Меланія, що означає "темна" або "чорна".

Походження українських імен / Фото Magnific

Раніше ми розповідали про інші забуті жіночі імена, які звучать неймовірно стильно.