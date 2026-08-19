24 Канал собрал подборку забытых старинных имен, которыми можно назвать ребенка в 2026 году. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления сына или дочери.

Древние украинские имена для мальчиков и девочек

  • Калений – образовано от древнегреческого имени Каленик, что означает "красивый победитель". Также это имя связывают с традиционным хлебом с ягодами калины – калеником.
  • Маина – имеет несколько версий происхождения: по-латински означает "рожденная в мае", а по-древнегречески – происходит от имени богини плодородия Маи.
  • Митрофан – происходит от древнегреческого Метрофанес ("мать явлений"). В древности это имя было довольно распространенным среди крестьян.
  • Ориана – уходит корнями в древние мифы о стране пахарей и трактуется как "орианская женщина". В то же время в римской традиции подобное имя носила богиня утренней зари.
  • Мусий – древнееврейское имя, украинская форма от имени Моисей ("извлеченный из воды"). Оно принадлежало библейскому пророку, который вывел еврейский народ из египетского плена и получил 10 заповедей на горе Синай.
  • Мокрина – имя, связанное со словом "мокрый". Его покровительницей в народной традиции считали святую Макрину, которую связывали с приходом осени и дождями.
  • Капитон – происходит от латинского слова caput, что переводится как "голова".
  • Орислава – состоит из двух корней ("ор" и "слава") и трактуется как "яровая слава" или "та, что славится своим величием".
  • Марко – по одной из версий, происходит от латинского слова marceo ("вялый, слабый"), по другой – от Marcus, что означает "молоток" или "посвященный богу войны Марсу".
  • Фросина – народная форма древнегреческого имени Ефросиния, которое переводится как "радость" или "веселье".
  • Мелашка – колоритная украинская форма древнегреческого имени Мелания, что означает "темная" или "черная".

Происхождение украинских именПроисхождение украинских имен / Фото Magnific

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