Українки навмисно робили помилку у візерунку: чи справді існувала "запечатана" вишиванка

Ідеально рівний орнамент, симетричний візерунок і жодного зайвого стібка – саме так ми часто уявляємо традиційну українську вишиванку. Проте існує легенда, що іноді майстрині навмисно залишали у вишивці невелику "помилку".

Таким чином українки нібито створювали особливу "запечатану" сорочку, яка мала захищати людину від нечистої сили. 24 Канал розповідає, що це за загадкова вишиванка і чи справді українці вірили в її магічні властивості.

Що таке "запечатана" вишиванка

За легендою вишиванка могла бути не просто красивим одягом, а своєрідним захистом для людини. Щоб "запечатати" сорочку, у нібито правильний та повторюваний орнамент навмисно вносили невелику зміну: порушували симетрію, пропускали елемент або робили візерунок трохи інакшим, ніж він мав би бути. Саме така легенда "гуляє" зараз мережею.

Вважалося, що така деталь могла збити з пантелику нечисту силу. Мовляв, зло не зможе "прочитати" або завершити візерунок, а отже, не матиме доступу до людини, яка носить сорочку. Саме через це в сучасних публікаціях таку вишивку називають "запечатаною". Звучить як дуже давнє народне повір’я, однак тут є важливий нюанс.



Навіщо у вишивці робили помилку / Magnific

Чи справді українці навмисно робили "помилку" у вишиванці?

Прямих етнографічних підтверджень того, що українські майстрині спеціально порушували орнамент заради магічного захисту, знайти не вдалося. Назва "запечатана вишиванка" та історія про навмисну помилку активно повторюються в сучасних матеріалах, однак надійного першоджерела, яке б описувало саме такий звичай, немає.

Проте традиційна українська вишивка справді дуже різноманітна. У різних регіонах використовували власні техніки, кольори, способи розташування орнаменту, а симетрія зовсім не була єдиним принципом побудови візерунка.

Асиметричні композиції, різний ритм елементів та інші способи побудови орнаменту могли бути цілком звичайною частиною вишивального мистецтва. Тобто сама по собі "нерівність" або відсутність дзеркальної симетрії ще не свідчить про магічний обряд.

Орнаменти вишиванки справді мали значення

Водночас повністю відкидати символічність української вишивки теж не варто. Дослідники справді вивчають орнаменти як систему знаків і образів, а геометричні, рослинні та інші мотиви могли мати різне культурне значення.

Що цікаво, сьогодні далеко не завжди можна точно встановити, який саме сенс вкладала конкретна майстриня у візерунок. Частина орнаментів могла походити ще з традиції тканого одягу, частина – наслідувати модні зразки, а деякі назви мотивів могли з'явитися вже пізніше через схожість візерунка з рослинами, тваринами чи предметами.

Що саме означали орнаменти українських вишиванок у різних регіонах – читайте в матеріалі 24 Каналу про символіку та регіональні особливості.