Таким образом, украинки якобы создавали особую "запечатанную" рубашку, которая должна была защищать человека от нечистой силы. 24 Канал рассказывает, что это за такая загадочная вышиванка и действительно ли украинцы верили в ее магические свойства.

Что такое "запечатанная" вышиванка

По легенде, вышиванка могла быть не просто красивой одеждой, а своеобразной защитой для человека. Чтобы "запечатать" рубашку, в якобы правильный и повторяющийся орнамент намеренно вносили небольшое изменение: нарушали симметрию, пропускали элемент или делали узор немного иным, чем он должен был быть. Именно такая легенда сейчас "гуляет" по сети.

Считалось, что такая деталь могла сбить с толку нечистую силу. Мол, зло не сможет "прочитать" или завершить узор, а значит, не будет иметь доступа к человеку, носящему рубашку. Именно поэтому в современных публикациях такую вышивку называют "запечатанной". Звучит как очень давнее народное поверье, однако здесь есть важный нюанс.



Зачем в вышивке делали ошибку / Magnific

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Действительно ли украинцы намеренно вносили "ошибку" в вышиванку?

Прямых этнографических подтверждений того, что украинские мастерицы специально нарушали орнамент ради магической защиты, найти не удалось. Название "запечатанная вышиванка" и история о намеренной ошибке активно повторяются в современных материалах, однако надежного первоисточника, описывающего именно такой обычай, найти не удалось.

Однако традиционная украинская вышивка действительно очень разнообразна. В разных регионах использовали свои техники, цвета, способы расположения орнамента, а симметрия вовсе не была единственным принципом построения узора.

Асимметричные композиции, разный ритм элементов и другие способы построения орнамента могли быть вполне обычной частью вышивального искусства. То есть сама по себе "неравномерность" или отсутствие зеркальной симметрии еще не свидетельствует о магическом обряде.

Орнаменты вышиванки действительно имели значение

В то же время полностью отвергать символичность украинской вышивки тоже не стоит. Исследователи действительно изучают орнаменты как систему знаков и образов, а геометрические, растительные и другие мотивы могли иметь различное культурное значение.

Что интересно, сегодня далеко не всегда можно точно установить, какой именно смысл вкладывала конкретная мастерица в узор. Часть орнаментов могла происходить еще из традиции тканой одежды, часть – подражать модным образцам, а некоторые названия мотивов могли появиться уже позже из-за сходства узора с растениями, животными или предметами.

Что именно означали орнаменты украинских вышиванок в разных регионах – читайте в материале 24 Канала о символике и региональных особенностях.