Стало набагато краще: 5 найкращих пісень, які артисти переклали з російської на українську

До повномасштабної російсько-української війни для багатьох українских виконавців було нормою співати російською – це дозволяло охоплювати більшу авдиторію. Однак останні кілька років українські артисти співають українською та перекладають старі російськомовні хіти та не втрачають популярності.

І сьогодні 24 Канал представляє добірку з 5 пісень, які виконавці переклали з російської на українську й вони не втратили своєї популярності, а подекуди – зовсім навпаки.

Цікаво Ви їх точно чули – просто не знали: у яких світових проєктах звучать пісні "ДахиБрахи"

"Романсеро"

Ще у 2001 році Катерина Бужинська розірвала чарти піснею "Романсеро". У 2024 році артистка вирішила випустити україномовну версію хіта – як тільки вона поділилася уривком у TikTok, то за добу він зібрав майже 2 мільйони переглядів і здійснив фурор у мережі.

Зараз же україномовна версія "Романсеро" має майже 5 мільйонів переглядів на YouTube.

Катерина Бужинська – "Романсеро": дивіться відео

"Каштан"

У 2012 році співачка Олена Тополя, котра тоді ще виступала під псевдонімом Alosha, випустила пісню "Точка на карте", котра стала дуже популярною. У 2025 році композиція отримала нове життя – Олена Тополя переклала її українською, зробила рок-аранжування та дала назву "Каштан". Пісню виконавиця присвятила нашій столиці та всім незламним містам.

За понад місяць нова версія хіта зібрала майже мільйон переглядів.

Олена Тополя – "Каштан": дивіться відео

"Дівчинка"

Однією з найпопулярніших пісень російськомовного періоду творчості Ірини Білик є пісня "Девочка", котра вийшла у 2011 році. Наприкінці 2024 року Маша Кондратенко переклала текст пісні та виконала її разом з Іриною Білик. Згодом артистки випустили оновлений варіант пісні.

За майже 5 місяців пісня зібрала близько 600 тисяч переглядів.

Ірина Білик та Маша Кондратенко – "Дівчинка": дивіться відео

"На глибині"

Український гурт BAH.ROMA та їхній трек "На глубине" здійснили свого часу фурор – саме ця пісня була саундтреком популярного серіалу "Київ вдень і вночі". І в 2025 році гурт вирішив перекласти цей легендарний трек українською мовою.

За 5 місяців кліп зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

BAH.ROMA – "На глибині": дивіться відео

"Пінаколада"

У мережі цю пісню вже назвали "гімном закритого кредитного ліміту". Повернення Віталія Козловського на сцену після того, як він погасив борги перед експродюсером Ігорем Кондратюком стало справжньою сенсацією. На конкурсі "Нашебачення" Козловський виконав україномовну версію свого хіта "Пінаколада" і одразу ж розірвав мережу.

Нещодавно артист опублікував відео з новою версією пісні і за 2 тижні воно зібрало 1,2 мільйона переглядів.

Віталій Козловський – "Пінаколада": дивіться відео

Усі ці пісні об'єднує те, що користувачі мережі зазначають, що після перекладу пісні звучать набагато краще. Ба більше, багато українців кажуть, що тепер навіть за бажання не можуть згадати, як пісні звучали російською.