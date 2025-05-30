И сегодня 24 Канал представляет подборку из 5 песен, которые исполнители перевели с русского на украинский и они не потеряли своей популярности, а иногда – совсем наоборот.

Интересно Вы их точно слышали – просто не знали: в каких мировых проектах звучат песни "ДахиБрахи"

"Романсеро"

Еще в 2001 году Екатерина Бужинская разорвала чарты песней "Романсеро". В 2024 году артистка решила выпустить украиноязычную версию хита – как только она поделилась отрывком в TikTok, то за сутки он собрал почти 2 миллиона просмотров и произвел фурор в сети.

Сейчас же украиноязычная версия "Романсеро" имеет почти 5 миллионов просмотров на YouTube.

Екатерина Бужинская – "Романсеро": смотрите видео

"Каштан"

В 2012 году певица Елена Тополя, которая тогда еще выступала под псевдонимом Alosha, выпустила песню "Точка на карте", которая стала очень популярной. В 2025 году композиция получила новую жизнь – Елена Тополя перевела ее на украинский, сделала рок-аранжировку и дала название "Каштан". Песню исполнительница посвятила нашей столице и всем несокрушимым городам.

За более чем месяц новая версия хита собрала почти миллион просмотров.

Елена Тополя – "Каштан": смотрите видео

"Девочка"

Одной из самых популярных песен русскоязычного периода творчества Ирины Билык является песня "Девочка", которая вышла в 2011 году. В конце 2024 года Маша Кондратенко перевела текст песни и исполнила ее вместе с Ириной Билык. Впоследствии артистки выпустили обновленный вариант песни.

За почти 5 месяцев песня собрала около 600 тысяч просмотров.

Ирина Билык и Маша Кондратенко – "Девочка": смотрите видео

"На глубине"

Украинская группа BAH.ROMA и их трек "На глубине" произвели в свое время фурор – именно эта песня была саундтреком популярного сериала "Киев днем и ночью". И в 2025 году группа решила перевести этот легендарный трек на украинский язык.

За 5 месяцев клип собрал более 1,5 миллиона просмотров.

BAH.ROMA – "На глубине": смотрите видео

"Пинаколада"

В сети эту песню уже назвали "гимном закрытого кредитного лимита". Возвращение Виталия Козловского на сцену после того, как он погасил долги перед экс-продюсером Игорем Кондратюком стало настоящей сенсацией. На конкурсе "Нашебачення" Козловский исполнил украиноязычную версию своего хита "Пинаколада" и сразу же разорвал сеть.

Недавно артист опубликовал видео с новой версией песни и за 2 недели оно собрало 1,2 миллиона просмотров.

Виталий Козловский – "Пинаколада": смотрите видео

Все эти песни объединяет то, что пользователи сети отмечают, что после перевода песни звучат гораздо лучше. Более того, многие украинцы говорят, что теперь даже при желании не могут вспомнить, как песни звучали на русском.