Уже 7 мая Виталий Козловский исполнил новую версию хита на конкурсе "Нашевидение" и произвел фурор. 24 Канал рассказывает, как реагирует сеть на возвращение Виталия Козловского.

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Как украинцы реагируют на возвращение Виталия Козловского

После премьеры от Виталия Козловского, пользователи сети не скрывали своего восторга от украиноязычной версии "Піна Колади" и требовали немедленно добавить новую версию на стриминговые сервисы.



Реакция на "Пина коладу" на украинском / Скриншот

Многие пользователи сети не скрывали – песня засела им в голове, поэтому она нужна на стриминговых сервисах.



Как люди реагируют на "Пина Коладу" / Скриншот

Не обошли вниманием пользователи сети также и внешний вид певца. Как не обошлось без шуток о том, что произошло очищение природы.



Реакция на возвращение Козловского / Скриншот

Хватает и шуток о том, что конец света откладывается – в Ватикане выбирают Папу Римского, а в Украине на сцену возвращается Виталий Козловский. Как говорится – каждому свое.



Буквально каждому свое / Скриншот

Обратили внимание пользователи сети также на существенную разницу между украинским и русским текстом песни "Пена Колада". Интересно, что твит с этим сравнением распространил в своих соцсетях сам артист.



Язык имеет значение / Скриншот

И, конечно, история Виталия Козлоского и его споров с Игорем Кондратюком тоже не обходят вниманием. Например, теперь певец является мотиватором для всех, у кого есть кредиты или использован кредитный лимит банка.



Все мы когда-то сможем закрыть кредитки / Скриншот

Напомним, что только накануне выступления Виталия Козловского стало известно, что он погасил все долги продюсеру и окончательно получил права на свои песни. Интересно, что его историю иногда сравнивают с похожим случаем в карьере Тейлор Свифт, когда певица потеряла права на свои хиты.